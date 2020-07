Tot mai mulți români descoperă plăcerea de a naviga. Câți bani investesc în bărci

Tot mai mulți români descoperă plăcerea de a naviga pe Marea Neagră, Dunăre și lacurile din țară.

Doar luna trecută s-au înmatriculat aproape 160 de ambarcațiuni, iar vânzătorii vorbesc de o creștere a numărului de clienți.

Unii dintre aceștia se simt la adăpost de locurile pline de oameni și, în plus, pot vizita în fiecare zi o altă zonă de pe litoral sau din Delta Dunării.

Dana Dragomir lucrează în IT, într-o companie multinațională din București.

Cu 140.000 de euro - bani luați cu împrumut de la o bancă - și-a cumpărat un velier lung de 11 metri, cu trei dormitoare.

Spune că pe barcă este ferită mai mult decât oriunde de coronavirus.

Dana Dragomir, proprietar ambarcațiune: „Am decis împreună cu un grup de prieteni și sora mea să intrăm în această nebunie, ca să ne rupem un pic de monotonia serviciu, casă, ieșit în oraș cu prietenii. A fost necesat un efort financiar. Merită pentru satisfacția pe care o ai, vii la mare, poți să stai să te relaxezi.”

Potrivit Autorității Navale Române, doar luna trecută 159 de romani și-au cumpărat și înmatriculat o ambarcațiune.

În statistici nu apar însă vasele pe care proprietarii le înregistrează în alte țări, pentru că acolo plătesc pentru ele taxe mai mici.

Ionela Plesciuc, administrator port turistic: „De la începutul anului am sesizat un interes pentru ambarcațiunile de agrement. Clienții preferă ambarcațiunile cu vele pentru plimbările în largul mării.”

Dorin Danciu, proprietar barcă: „Am mai navigat, am închiriat până acum. Am vrut să am un anumit confort, să am și unde să înnoptez dacă rămân undeva peste noapte pe barcă, să am condiții, bucătărie, baie, cabină unde să dorm.”

Pe Dorin Danciu ambarcațiunea l-a costat aproape 10.000 de euro. A luat-o la mâna a doua din Franța și ca să o recondiționeze va mai investi în ea încă 15.000 de euro.

Florin Burdea, proprietar atelier recondiționări bărci: „Pe an ce trece lumea investește tot mai mult în genul acesta de ambarcațiuni. Cele mai multe sunt cele accesibile la preț, pe la 5.000 și 10.000 de euro și sunt folosite pentru agrement și pescuit. Cele mai căutate sunt cele din fibră de sticlă.”

Pe lângă costurile de achiziție, cei care doresc să aibă propria ambarcațiune trebuie să ia în calcul că iarna au nevoie de un loc unde să o depoziteze. În plus, în fiecare an trebuie să aloce bani pentru taxe portuare și revizii.

Celor care nu vor astfel de bătăi de cap le rămâne varianta închirierii. În Constanța - de pildă - un velier se închiriază cu 300 de euro pentru cinci ore.