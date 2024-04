Tot mai mulți copii sunt victime ale traficului de persoane. Specialist: Măsurile legale trebuie să fie mult mai rigide

Știrile ProTV: Au fost raportate date îngrijorătoare: 8 din 10 victime ale traficului sunt recrutate de persoane cunoscute. Cum pot potențialele victime să observe riscurile sau pericolele ascunse în mod intenționat?

Silvia Tăbuşcă: Identificarea sau auto-identificarea timpurie a potențialelor victime se poate realiza prin informare despre dimensiunea pericolului traficului în țara noastră și prin educație despre acest fenomen care este prezent în toate județele din România, fără excepție. Indicatorii traficului de persoane ar trebui discutați în toate școlile și în toate comunitățile vulnerabile. ECLER (n.r. Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică) a elaborat materiale didactice dedicate elevilor de gimnaziu și liceu în care principalii indicatori ai traficului de persoane sunt prezentați – indicatorii exploatării pentru cerșetorie și comiterea de fapte penale sunt abordați în materialul didactic pentru gimnaziu, iar indicatorii recunoașterii unui potențial caz de trafic de persoane pentru exploatare prin muncă sau exploatare sexuală sunt prezentați în materialul didactic pentru liceeni. Cele două materiale didactice se pot descărca gratuit de pe siteul ECLER la https://www.ecler.org/en/eclerhubs-3.

Știrile ProTV: Conform ultimului raport al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, a crescut numărul de victime sub 10 ani și peste 25 ani. Care este cauza acestui fapt?

Silvia Tăbuşcă: Scăderea vârstei minorilor exploatați este generată de lipsa de pregătire în domeniu, de imposibilitatea autorităților locale de a gestiona situația copiilor exploatați de comunitățile sărace, precum și exploatarea online, care este tot mai prezentă din cauza accesului nesupravegheat al minorilor la platforme de socializare și la materiale pornografice cu minori. Persoanele cu vârste de peste 25 ani sunt adesea în căutarea unui loc de muncă mai bun sau creșterea veniturilor, prezentând o vulnerabilitate ridicată în fața ofertelor false de muncă sau a inducerii în eroare prin promisiuni false de căsătorie.

Știrile ProTV: Cum ar putea România să își schimbe statutul de țară de origine a celui mai mare număr de victime ale traficului de persoane identificate în UE?

Silvia Tăbuşcă: Prin raportarea corectă a numărului de cetățeni români traficați și dezvoltarea unor politici în conformitate cu acest număr, prin informarea constantă a cetățenilor despre riscurile traficului de persoane și prezentarea adevăratelor riscuri ale acestui fenomen, educarea tinerilor, pregătirea profesioniștilor pentru identificarea timpurie a potențialelor cauze de trafic de persoane, România poate să prevină traficul de persoane.

De asemenea, măsurile legale împotriva inculpaților trebuie să fie mult mai rigide. În condițiile în care INTERPOL/EUROPOL consideră traficul de persoane o infracțiune foarte gravă, lipsa de pregătire specializată a magistraților, de conștientizare și înțelegere a fenomenului traficului de persoane în România a dus la investigarea și judecarea în libertate a unui număr foarte mare de grupuri infracționale organizate constituite în vederea comiterii infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism, după cum rezultă și din graficul de mai jos care prezintă date raportate de Ministerul public, DIICOT și CSM.

Știrile ProTV: Peste jumătate din victime sunt exploatate în România, potrivit aceluiași raport. Cum putem preveni acest fapt?

Silvia Tăbuşcă: Informațiile prezentate de ANITP nu sunt relevante deoarece se prezintă cam 50% din totalul victimelor identificate în spațiul UE, deși acest număr ar trebui să fie mai mare decât cel prezentat de Comisia Europeană deoarece România are multe victime și în afara UE, în state precum Elveția, Norvegia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bali etc. Pentru prevenirea infracționalității în plan național, avem nevoie de cetățeni activi care să fie educați cum să recunoască aceste situații și să le raporteze către autorități ori de câte ori le observă, traficul fiind o infracțiune foarte ascunsă și greu de identificat direct de către organele de aplicare a legii.

Știrile ProTV: Câte centre destinate acestor victime avem în România?

Silvia Tăbuşcă: România a declarat că există nouă centre publice, dar în realitate acestea nu există în conformitate cu standardele cerute. Cele mai multe sunt în realitate centre pentru victimele violenței domestice și nu au personal specializat care să poată raspunde nevoilor de terapie psihologică de care aceste victime au nevoie, în special numărul mare de copii exploatați sexual, care este de peste 200 în fiecare an.

Știrile ProTV: Care sunt cele mai recente proiecte implementate în domeniul traficului de persoane?

Silvia Tăbuşcă: ECLER a pregătit în 2023 peste 1900 de profesioniști din toate sectoarele de activitate (judecători, procurori, polițiști, asistenți sociali, consilieri școlari, preoți, profesori etc.), însă această activitate trebuie masiv dezvoltată de statul român. Materialele didactice elaboarate de ECLER au ajuns în numai jumătate de an la peste 25.000 de elevi din toată țara, creând o mișcare națională împotriva traficului de persoane. Totuși, considerăm că România are nevoie de campanii media și educaționale masive de conștientizare a acestor riscuri, campanii similare cu cele făcute pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

Despre Silvia Tăbușcă

Silvia Tăbușcă este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane și director al Centrului de Drepturile Omului și Migrație, cercetător post-doctorand al Academiei Române din București și președinte al Centrului European pentru Educație și Cercetare Juridică. Silvia are o experiență de peste zece ani în domeniul protecției internaționale a drepturilor omului, cu expertiză în materia nediscriminării (Roma, dizabilități, femei) și, recent, în domeniul securității umane (trafic de persoane, migranți, refugiați) și al dezvoltării durabile (eradicarea sărăciei, responsabilitatea socială a corporațiilor). Silvia Tăbușcă este recunoscută ca fiind un bun consultant, colaborând în prezent cu UNDP, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați, Consiliul Europei, Comisia Europeană, Latta & Co, Milieu Ltd., Ramboll Management Consulting, ambasade și instituții naționale.

Silvia Tăbușcă este un expert independent (în prezent expert al Comisiei Europene pe trafic de persoane și trainer UNDP și OSCE pe democrație și stat de drept in Republica Moldova) ce lucrează în numeroase proiecte naționale și internaționale, având totodată calitatea de membru al celor mai prestigioase organizații internaționale din domeniul său de activitate (Global Initiative against Transnational Organized Crime, International Refugee Rights Initiative’s Rights in Exile Programme, Council for European Studies – Immigration Research Network, Global Alliance for Justice Education, Professionals in Humanitarian Assistance and Protection, Academic Council of the Unite Nations System, International Justice Mission).

Silvia Tăbușcă a fost nominalizată de Departamentul de Stat al SUA pentru premiul internațional – “Erou al eradicării traficului de persoane” 2015. Ea este inițiatorul, inima și energia vitală a ECLER.

Fenomenul traficului de persoane, în special de copii, în creştere

Din perspectiva fenomenului traficului de persoane, anul 2022 urmează tendințele anilor precedenți când măsurile restrictive pe care guvernele lumii le-au luat în contextul pandemiei de Covid-19 au impactat dinamica evoluției traficului de persoane. Astfel, deși numărul total de victime identificate nu a suferit modificări semnificative față de anul anterior (-1%), numărul de minori exploatați s-a redus cu 17% (de la 282 identificați în 2021, la 234 în anul 2022), ca urmare a scăderii semnificative (-29%) a numărului de victime din categoria 14-17 ani (de la 203 minori în 2021, la 144 minori în 2022). În schimb, în cazul minorilor sub 10 ani, numărul acestora a crescut în anul 2022 de la 17 la 29 cazuri.

A crescut:

• numărul de băieți și bărbați traficați

• numărul de victime sub 10 ani și peste 25 ani

• numărul victimelor exploatate prin muncă și cerșetorie

• traficul în afara granițelor cu 10%

A scăzut:

• numărul de minori exploatați cu 17%, iar a celor din categoria 14-17 ani cu 29%

• numărul de fete (cu 23,5%) și de femei traficate (cu 8%)

• numărul persoanelor exploatate sexual cu 11%

• traficul intern cu 10%

O imagine de ansamblu asupra fenomenului traficului de persoane din România, la nivelul anului 2022, așa cum este reflectată de datele privind victimele identificate, este ilustrată mai jos, indicând foarte clar că fenomenul are o componentă foarte extinsă de exploatare sexuală, aproape în egală măsură a femeilor și a fetelor, exploatare care are loc cu predilecție pe teritoriul național.

Din datele colectate, se observă că interesul infracțional din ultimii ani este orientat mai degrabă către exploatarea femeilor, în special a celor minore, în sfera prostituției și pornografiei, datele statistice naționale oferind o pondere de 80% din victimele identificate, ca fiind de sex feminin, în proporții aproape egale, femei (41%) și fete (39%).

Vârsta este un indicator relevant în cazul victimelor de sex feminin. Marea majoritate a acestora (80%) aveau cel mult 25 de ani la momentul traficării, ceea ce indică faptul că în traficul de persoane sunt atrase persoane foarte tinere, cu o experiență de viață limitată. Categoria de vârstă 18-25 ani este cea mai numeroasă dintre victimele adulte de sex feminin, 7 din 10 victime fiind tinere din această categorie.

Un aspect semnificativ în crearea contextului de vulnerabilitate la traficare este situația familială a victimelor, iar în cazul victimelor minore, identificate în anul 2022, ponderea celor care proveneau din centre de plasament, plasament familial sau care se aflau în grija rudelor, a crescut de la 14% în 2021 la un procent de 17%. Marea majoritate a victimelor minore (83%) au fost de sex feminin, această categorie de victime reprezentând un segment important din numărul total de victime, respectiv 39%.

Cum pot fi recrutate victimele

Recrutarea victimelor traficului de persoane s-a desfășurat, preponderent, prin abordarea victimelor în mod direct, atât prin contact față în față, cât și în mediul online, prin utilizarea diferitelor platforme de socializare sau aplicații, recrutorul adaptându-și constant “oferta” sau promisiunile de colaborare la vulnerabilitățile persoanelor contactate.

Metoda loverboy sau promisiunile false pentru obținerea unui loc de muncă, călătorie, căsătoria de conveniență, promisiunile de practicare a prostituției sau a cerșetoriei sunt din cele mai uzitate metode de recrutare a victimelor identificate pe parcursul anului 2022. Metoda loverboy este văzută ca o metodă prin care recrutorul/traficantul reușește să manipuleze victima pentru exploatarea sa, simulând angajamentul emoțional sau exploatând relația intimă pe care o are cu aceasta.

Acest indicator aduce provocări în materia colectării de date relaționate procesului de recrutare și traficare a victimelor, a evaluării, într-o manieră cât mai fidelă, a relației victimă-recrutor. Astfel, există situații în care victimele au fost recrutate prin metoda loverboy, însă, în același timp, primul contact cu recrutorul a avut loc prin intermediul unei aplicații de dating sau de socializare.

Linia TelVerde Anti-trafic 0800 800 678

În cazul în care sunteți victima traficului de persoane sau sunteți martorul unei astfel de situații, apelați la linia TelVerde Antitrafic 0800 800 678. Această linie telefonică este gratuită din orice rețea cu acoperire națională şi reprezintă un instrument de informare cu privire la traficul de persoane, precum și un mijloc de preluare, înregistrare sau referire către alte structuri, servicii sau instituții (ex: poliţie, parchet, direcţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului, inspectorate de muncă, asociații sau organizaţii internaţionale, organizaţii neguvernamentale etc.) a solicitărilor și sesizărilor primite din partea apelanților.Linia telefonică TelVerde este apelabilă atât din țară, cât și din străinătate, la numărul +4 031 313 31 00 (numărul din spatele liniei TelVerde

