Tot mai multe magazine permit accesul clienţilor fără să le măsoare temperatura. Dacă un mare lanţ a anunţat oficial asta, în altele agenţii de pază nu-i mai întreabă pe oameni dacă sunt de acord cu această măsură.

Unii clienţi, dar şi unii angajaţi au renunţat şi la masca de protecţie, în timp ce alţii o poartă doar de formă, pe barbă. Sunt neglijate astfel măsuri elementare de protecţie şi dispare o modalitate simplă de triere a clienţilor posibil bolnavi de Covid 19.

Mii de clienţi intră fără să fie verificaţi. Într-un magazin de electrocasnice, de pildă, am cerut noi să ne fie măsurată temperatura corpului. Paznicul de la intrare s-a conformat, însă termometrul nu a indicat temperatura corectă. A fost un caz izolat, a declarat conducerea magazinului, care spune că fiecărui client îi este luată temperatura.

Şi într-un centru comercial am intrat fără să ne fie măsurată temperatura. Decizia ar avea legătură cu incidentul petrecut în urmă cu câteva zile, în care doi bărbaţi şi o femeie din Bucureşti au fost încătuşaţi, duşi la poliţie şi amendaţi, pentru că doi dintre ei ar fi vrut să intre în magazin fără mască de protecţie şi au refuzat să li se măsoare temperatura. Am încercat să contactăm centrul comercial, însă până acum nu am primit răspuns oficial.

Părerile clienţilor sunt însă împărţite.

"Nu înţeleg de ce nu este respectată pentru că suntem în stare de alertă, este un prim punct de izolare şi de filtrare"

"Dacă aş fi cât de cât bolnavă nu ar trebui să mă descopere cu temperatură la magazine. Dar nu vă e frică de alţii care ar putea să aibă temperatura?

Ba da, dar mă feresc. Port masca, mănuşi, cu dezinfectant."

Nici această măsură de protecţie nu este respectată cu stricteţe. În interiorul unui alt magazin sunt oameni care nu poartă mască deloc, ori o poartă doar pe gură, fără să le fie nasul acoperit. La fel şi câţiva angajaţi.

De când a fost instituită starea de alertă, magazinele au "obligația" să asigure la intrare triajul epidemiologic. Adică să verifice temperatura corporală atât a angajaţilor, cât şi a clienţilor. Aceasta nu trebuie să depăşească 37.3 grade Celsius. În cazul în care este mai mare, operaţiunea se repetă după 2-5 minute de repaus.