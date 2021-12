Getty

Topul celor mai vizionate video-uri de pe YouTube în 2021. Cine nu a urmărit unul sau două dintre aceste videoclipuri populare?

Topul celor mai vizionate video-uri de pe YouTube în 2021

Cel mai vizionat videoclip de pe YouTube, cu 155,549,355 de vizionări, a fost postat în 2021 și provine de la popularul star american, Mr Beast. Se numește „I Spent 50 Hours Buried Alive” și a fost postat pe 27 martie 2021.

După cum sugerează și titlul, YouTuber-ul născut în Kansan s-a îngropat sub pământ pentru a afla cum ar fi cu adevărat să fii îngropat de viu.

A stat întins într-un sicriu care a fost acoperit cu pământ timp de 50 de ore, ceea ce înseamnă puțin peste două zile întregi, doar cu o cameră, apă și un walkie-talkie pentru a-și putea contacta prietenii care îl păzeau de sus, relatează hitc.com.

Citește și 2021 a fost unul dintre cei mai prosperi ani pentru firmele cu profil agricol





Top 10 cele mai vizionate videoclipuri de pe YouTube în 2021

1. MrBeast: “I Spent 50 Hours Buried Alive” – 155,549,355

2. Dream: “Minecraft Speedrunner VS 5 Hunters” – 64,276,992

3. Mark Rober: “Glitterbomb Trap Catches Phone Scammer (who gets arrested)” – 53,414,267

4. National Football League: “The Weeknd’s FULL Pepsi Super Bowl LV Halftime Show” – 43,324,209

5. Dhar Mann: “Kids MAKE FUN OF Boy With AUTISM, They Instantly Regret It” – 47,175,358

6. Forge Labs: “I Spent 100 Days in a Zombie Apocalypse in Minecraft… Here’s What Happened” – 44,404,417

7. America’s Got Talent – “Golden Buzzer: Nightbirde’s Original Song Makes Simon Cowell Emotional” – 38,146,904

8. Dude Perfect: “Game Night Stereotypes” – 30,915,186

9. CoryxKenshin: “Friday Night Funkin’ KEEPS GETTING BETTER AND BETTER (Part 2)” – 22,049,436

10. Biden Inaugural Committee: “The Inauguration of Joe Biden and Kamala Harris, Jan. 20th, 2021” – 14,122,659



Topul celor mai vizionate melodii de pe YouTube în 2021



„Baby Shark Dance” - cel mai popular videoclip pe YouTube



Pe 17 iunie 2016, brandul coreean de educație Pinkfong și-a lansat videoclipul „Baby Shark Dance”, iar restul este istorie.

Pe 11 februarie 2021, videoclipul a fost cel mai vizionat videoclip de pe YouTube din toate timpurile, depășindu-l pe fostul deținător al recordului „Despacito” al lui Luis Fonsi, conform statista.com.

„Baby Shark Dance” are în prezent 9,9 miliarde de vizionări pe YouTube.

„Baby Shark Dance” ar putea fi deținătorul recordului actual în ceea ce privește vizionările totale, dar videoclipul „Gangnam Style” al artistului coreean Psy a rămas pe primul loc pentru cel mai mult timp (1.689 de zile sau 4,6 ani) înainte de a-i ceda locul succesorului său.



„Despacito”, al doilea cel mai popular videoclip pe YouTube



Cu cifre ca acestea, este o mică surpriză că majoritatea celor mai populare videoclipuri de pe YouTube sunt videoclipuri muzicale. Din 2010, toate videoclipurile cele mai vizionate de pe YouTube, cu excepția unuia, au fost videoclipuri muzicale, ceea ce semnifică schimbarea concentrației platformei de la videoclipuri amuzante și virale la conținut produs profesional, relatează statista.com.

Începând cu 2019, aproximativ jumătate din populația SUA a accesat YouTube săptămânal pentru a consuma muzică.



„Johnny, Johnny, yes, papa”, un cântec pentru copii, le-a adus unor români succesul

Cântecelul „Johnny, Johnny, yes, papa” care are un succes uriaș la copii, le-a adus autorilor care l-au publicat pe YouTube, ilustrat cu o animație 3D, peste 5 miliarde de vizualizări.

Românii din Iași ocupă astfel, locul al treilea după „Baby Shark″⁣ și „⁣Despacito″⁣ și l-au depășit deja pe cântărețul Ed Sheeran.

Melodia prinde foarte bine la copiii mici, iar ilustrația pe care au ales-o Alexandru și Cristina le-a asigurat succesul. Aceștia au creat în total 17 canale cu piese pentru copii traduse în 10 limbi.

Topul celor mai vizionate melodii de pe YouTube în 2021 în lume

Cea mai vizionată melodie de pe YouTube din toate timpurile rămâne „Despacito” al lui Luis Fonsi & Daddy Yankee, ajungâd să dețină recordul de 7.68 miliarde de vizionări.



Cu 9,9 miliarde de vizionări, a doua cea mai vizionată melodie de pe YouTube este „Baby Shark Dance”, produsul companiei de educație din Coreea de Sud, Pinkfong.



În top trei cele mai vizionate melodii este și Ed Sheeran cu melodia „Shape of You”, care a strâns 5,58 de miliarde de vizionări.

Cele mai vizionate canale YouTube din România 2021

Canalul YouTube cu cel mai mare număr de vizionări din România, din iulie 2021, a fost un canal cu cântece și desene animate pentru copii numit „TraLaLa - Cantece și desene animate pentru copii” care a înregistrat 5,57 miliarde de vizualizări.

Un alt canal YouTube pentru copii, numit „CanteceGradinita.ro” s-a clasat pe locul șase, cu peste trei miliarde de vizualizări.

Cu toate acestea, primele zece canale YouTube din România, după numărul de vizionări, au fost dominate de canale muzicale precum „RotonMusicTv”, „INNA” sau „AmmA Music”.