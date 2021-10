Un cântec pentru copii, cu o animație deosebită, le-a adus unor români succesul. Despre ce melodie este vorba

Cântecelul "Johnny, Johnny, yes, papa" care are un succes uriaș la copii, le-a adus autorilor care l-au publicat pe YouTube, ilustrat cu o animație 3D, peste 5 miliarde de vizualizări.

Românii din Iași ocupă astfel, locul al treilea după ''Baby Shark'' și ''Despacito'' și l-au depășit deja pe cântărețul Ed Sheeran.

Melodia prinde foarte bine la copiii mici, iar ilustrația pe care au ales-o Alexandru și Cristina le-a asigurat succesul. Aceștia au creat în total 17 canale cu piese pentru copii traduse în 10 limbi.

Maxim Cerevcov, director de artă: "I-am făcut ochii mari. Ochii mari pot să transmită mirarea. El e curios, cu ochii ca două farfurii el e interesat de tot ce mișcă."

Johnny, Johnny l-a depășit pe Ed Sheeran care era pe locul al 3-lea cu piesa Shape of You. Pe primele două poziții sunt de neclintit, deocamdată, Baby Shark și Despacito.

17 animatori au lucrat 50 de zile la realizarea clipului. Au fost făcute trei variante până când a fost aleasă cea care a dat lovitura. Vorbim de o investiție de 15 mii de euro care a generat, până acum, din vizualizări, sute de mii de euro, iar numărul celor care dau play crește de la secundă la secundă.

Deși, abia își permiteau la început costurile unei animații 3D, cei doi soți din Iași au renunțat la locurile de muncă și se bucură acum de o cifră de afaceri de un milion de dolari.

Alexandru Badan, cofondator: "O animație costă de 3 ori mai mult decât mașina pe care o conduceam. Am riscat și am continuat, iar după 1 an de zile au început să se vadă efectele."

Robert Nicolae, specialist marketing online: "Orice conținut bine făcut are și rezultate pe măsură. Potrivit statisticilor, 7 din 10 mame intră pe YouTube pentru îndrumare de parenting și foarte mulți părinți folosesc YouTube pentru divertisment, învățare și petrecerea timpului alături de copii."

Cel mai de succes canal al soților este cel în limba engleză, Looloo Kids, și se apropie de 50 de milioane de abonați din întreaga lume.

După ce au fost primii din sud-estul Europei care au câștigat butonul de diamant din partea YouTube în 2019, acum sunt pe punctul să primească butonul de platină.

Cei doi s-au gândit în 2013 să creeze filmulețe pentru copiii lor, iar primul a fost "Săniuța fuge". Ulterior clipurile lor, realizate împreună cu peste o sută de colaboratori, au ajuns peste tot în lume.