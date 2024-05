Topul celor mai doriți angajatori din 2024, deschis de Microsoft. Cine ocupă următoarele poziții

Microsoft, Google, Continental, Oracle şi Bosch România sunt primele cinci companii nominalizate în topul celor mai doriţi angajatori în 2024, relevă rezultatele unui studiu derulat în perioada noiembrie 2023 - aprilie 2024 în rândul tinerilor aflaţi la început de carieră şi profesionişti din România, din domeniile IT&C, inginerie, ştiinţe sociale şi business, transmite Agerpres..

Potrivit Catalyst Solutions, realizatorul studiului, pe următoarele poziţii sunt IBM România, Amazon, ING Bank România, Endava şi BCR.

Pentru al 19-lea an consecutiv, studiul "Cei mai doriţi angajatori" a fost realizat la nivel naţional, pe baza a 10.981 de răspunsuri libere, neasistate ale respondenţilor. Top 100 Cei mai doriţi angajatori este un clasament realizat în baza răspunsurilor libere şi neasistate la întrebarea: "Care este topul primilor 5 angajatori pentru care îţi doreşti să lucrezi?" Dimensiunea organizaţiei, distribuţia geografică sau diversitatea de roluri deschise de o organizaţie pot fi câteva dintre aspectele care contribuie la numărul mare de nominalizări ca cel mai dorit angajator.

Lansat pentru prima dată anul acesta, Top New Entry este un clasament al companiilor care se regăsesc în premieră în top 100 Cei mai doriţi angajatori. În Top New Entry sunt companiile care s-au remarcat în 2024, organizaţii care au reuşit să atragă atenţia prin practici de management, cultură organizaţională sau beneficii oferite angajaţilor, şi astfel să se poziţioneze ca un angajator de top în România: London Stock Exchange Group, Finastra, ING Hubs Romania, Intel, The Acces Group, Crowdstrike, CEC Bank, Veoneer, Nagarro, NXP Semiconductors, MHP- A Porsche Company şi Schneider Electric.

Pe lângă topul Celor mai doriţi angajatori, rezultatele studiului oferă şi informaţii valoroase pentru profesioniştii de HR şi EB cu privire la opiniile şi comportamentul candidaţilor actuali din piaţa muncii. De exemplu, criteriile ce stau la baza deciziei în alegerea angajatorului dorit: al treilea an consecutiv, principalul criteriu ales de respondenţi este pachetul salarial atractiv. În 2024, respondenţii au menţionat echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală într-un procent de 71% faţă de 44% de anul trecut. Astfel că, şi atmosfera de lucru prietenoasă şi relaxantă fiind mai apreciată anul acesta (65% faţă de 45% anul trecut).

