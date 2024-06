Toaletele roz pentru doamne, fără ușă și fără hârtie, testate la un festival din Germania. „Stai 30 de secunde”

Aceasta este propunerea unor antreprenori germani pentru a le scăpa pe doamne și domnișoare de calvarul toaletelor publice. La evenimentele în aer liber a apărut un vas roz, curbat, fără ușă sau încuietoare. Totul, pentru a diminua timpul pierdut la coadă.

„E destul de enervant și chiar obositor. Vă spun sincer. Încerci să reziști cât mai mult, crezi că vei fi ok, dar în cele din urmă tot ajungi să stai la coadă minute bune. Întotdeauna femeile sunt nevoite să stea la coadă mult timp și cred că e nevoie de măsuri urgente” spune una din domnișoarele aflate în această situație

În timpul celui mai mare eveniment de navigație din lume, care are loc zilele acestea în nordul Germaniei, pe lângă toaletele special concepute pentru bărbați, au fost amplasate și variantele pentru sexul opus.

Johanna Lantofsky, organizatoarea evenimentului de navigație „Kieler Woche”: „Producătorul susține că stai 30 de secunde în loc de 3 minute, cât ai petrece, în medie, într-o cabină de toaletă obișnuită. Așa că ne-am gândit că e bine să le avem dacă vrem să evităm cozile lungi. Sunt foarte entuziasmată de aceste modele și aștept cu nerăbdare să fie folosite.”

Nerăbdătoare să le folosească a fost și o jurnalistă a unei televiziuni germane.

Michelle Seidel, reporter RTL: „Personal, îmi lipsește hârtia igienică aici, de exemplu, dar nu m-am simțit că îmi e invadată intimitatea. Asta cred că se datorează, în principal, gardurilor amplasate în jur."

Gina Perier, inventatoarea toaletei nonconformiste: „Particularitatea produsului este aceea că spațiul este suficient de intim încât să-ți faci nevoile, dar nu e chiar un loc privat. Nu ești într-o cabină închisă, cu uși pe care să le poți încuia. Ești într-un spațiu ventilat, în loc să te afli într-o cabină închisă, mirositoare.”

Primele curajoase au testat deja noile toalete: „Am vrut să o încercăm pentru amuzament. Vă întrebați ce s-a întâmplat? Am intrat, am văzut o femeie stând pe partea cealaltă și nu prea am știut cum să reacționez. Cu siguranță a fost rapid.

Eu aș face-o din nou."

În Germania, dacă îți faci nevoile pe spațiul public ești pasibil de o amendă de până la 5.000 de euro.

