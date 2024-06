Doar 60,1% dintre români sunt racordați la canalizare. Județele unde mai mult de jumătate dintre locuitori folosesc fose

Doar 174.000 de români, din câteva milioane, au reușit să se racordeze - în ultimul an - la canalizare, conform Institutului Național de Statistică.

În ritmul acesta, ne-ar trebui 30 de ani pentru ca apele reziduale din gospodării să ajungă, prin canal, într-o stație de epurare. Până atunci, 40 la sută dintre români folosesc fose și sunt obligați, prin lege, să fie atenți ca mizeria să nu ajungă în pământ.

În comuna Băbana, din Argeș, se lucrează la canalizare din 2008, iar șantierul nu s-a încheiat. Un localnic visează la ziua când o să tragă apa la toaletă fără griji. Acum, plătește sume uriașe pentru a curăța periodic fosa.

Mihai Constantin, localnic comuna Băbana: „O vidanjare e în jur de 5-600 de lei.”

Reporter: Și la cât timp?

Mihai Constantin, localnic comuna Băbana: „Și la o lună, și la două.”

Primarul comunei spune că lucrările de canalizare au mers încet, pentru că banii de la Guvern au venit cu țârâita.

Bebe Ivan, primar Băbana: „În fiecare an primeam sume foarte mici. Am tras de constructor, n-a mai vrut să vină la muncă.”



Potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistică, doar 60,1% dintre români sunt racordați la canalizare - cu 174.000 mai mulți decât cu un an în urmă. Și mai puțini au - la capătul conductei - o stație de epurare.

Cel mai rău stau locuitorii din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui - acolo, doar 40% din populație are canalizare.

Pentru ca apele murdare să nu ajungă în mediul înconjurător, autoritățile au instituit reguli privind utilizarea foselor - oamenii trebuie să le declare la Primarie și să prezinte dovada că plătesc pentru vidanjare.

Garda de Mediu Argeș a dat amenzi când a constatat scurgeri de ape uzate în natură.

Alexandru Vîjan comisar șef Garda de Mediu: „De la 3.000 la 6.000 pentru persoane fizice și de la 30.000 la 60.000 pentru persoanele juridice."



În comună Moeciu din Brașov există conducte, dar duc la o stație de epurare abandonată. Nu este folosită de mai bine de 16 ani, spun autoritățile locale, pentru că este amplasată prea aproape de casele oamenilor. Se află la aproximativ 60 de metri de prima locuință.

Localnic: „Sunt oameni care revarsă fosele septice în râu".

Localnică: „Majoritatea pensiunilor care sunt făcute acum arunca în vale.”

Doar 468 de gospodării, din cele aproximativ 3000 ale comunei Moieciu și-au declarat fosele la Primărie. Edilii spun că nimeni nu a făcut controale în ultimul an și jumătate, de când această regulă a intrat în vigoare.

