Tinerii care în loc de vacanță aleg un job de vară. Cât câștigă ca ospătari sau curieri

După modelul american, tot mai mulţi tineri din România se orientează spre job-urile de vară. Pe ei îi întâlniţi, aşadar, în restaurante, hoteluri sau în industria de catering.

În 2019, valul de angajări sezoniere a crescut atât de mult, încât în iulie şi august, s-au semnat cu 21 la sută mai multe contracte pe o perioadă determinată decât vara trecută.

Alexandra are 20 de ani şi e studentă în anul doi la Medicină. La începutul verii, când a ieşit din sesiune, s-a angajat la un restaurant din Centrul Vechi. Lucrează opt ore pe zi şi câştigă 1.400 de lei pe lună plus bacşiş. Pentru entuziasmul de care dă dovadă colegii i-au acordat distincţia pentru... zâmbetul lunii.

Alexandra Stănuț, studentă: "E prima oară când am un job. Mi-era teamă că nu voi fi acceptată pentru că nu am avut absolut nici un fel de experienţă. Am început în data de 1 iunie şi termin la finalul lunii acesteia deoarece am avut un contract determinat pe două luni, exact pe timpul verii."

Dacă facem o socoteală, luna viitoare Alexandra ar urma să aibă în cont măcar 3 mii de lei.

Alexandra Stănuț: În luna septembrie merg cu prietenii mei la mare şi nu am vrut să le mai cer bani alor mei pentru vacanţă şi am vrut să mi fac bănuţii mei. Timp de două luni am zis că este în regulă.

Reporter: Şi unde mergi cu banii aceştia?

Studentă: În Cipru.

David, în schimb, s-a înscris pe o platformă de curierat pentru care livrează mâncare. Învaţă la facultatea de Kinetoterapie, dar momentan ar vrea să strângă nişte bani. Programul şi-l face singur, iar într-o zi de lucru ia în jur de 150 de lei.

David Gold, curier: "În secunda asta este principala sursă de venit pe care o am, este un job ok pentru studenţi. Nu-mi zice nimeni când să vin la muncă, când să plec, când să-mi iau concediu, se câştigă ca la orice alt job, dezavantajul ar fi că trebuie să-ţi plăteşti singur cartea de muncă."

Marius Funie, marketing manager Glovo România: Pe timpul verii într-adevăr vedem o creştere a lor.

Reporter: În ce luni?

Marius Funie: În lunile mai, iunie, chiar şi iulie numărul de înscrieri creşte. De obicei, odată cu începerea facultăţii sau cu începerea şcolilor renunţă...

Ca să poată lucra temporar vara, angajatorii trebuie să încheie cu tinerii fie un contract individual pe o perioadă determinată, fie contracte de colaborare sau de prestări de servicii.

Dacă sunt angajaţi în baza unui contract individual de munca tinerii trebuie să aibă cel puţin 15 ani. Între 15 şi 16 ani au nevoie şi de acordul părinţilor pentru a se putea angaja, iar până la 18 ani nu au voie să muncească mai mult de 6 ore pe zi şi nici în condiţii grele sau periculoase.

Mădălina Andrei, consultant de resurse umane: "Acordul pentru încheierea constractului de muncă trebuie să provină de la ambii părinţi şi este foarte important de menţionat faptul că în momentul în care acest acord este retras, colaborarea, contractul de muncă sau orice formă scrisă sau nescrisă exista încetează de drept fără preaviz."

În plus, tinerii până în 18 ani nu au voie să muncească noaptea, între orele 22 şi 6 dimineaţa şi nici să facă ore suplimentare. Iar dacă lucrează, de exemplu, în două locuri suma contractelor nu trebuie să depăşească 6 ore de muncă.

