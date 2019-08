Tineri care spărgeau gemurile mașinilor și le jefuiau, prinși în Ploiești

Percheziţii miercuri dimineaţă la Ploieşti, în casele a doi tineri, suspectaţi că au comis mai multe furturi din maşini.

Poliţiştii le-au dat de urmă cu ajutorul camerelor de supraveghere şi estimează că prejudiciul creat în numai o lună de hoți depăşeşte 20.000 de lei.

Telefoane, genţi sau portofele pot fi luate cu uşurinţă, în plină zi, din maşinile parcate în zone aglomerate ale oraşului. O dovedeşte activitatea intensă a celor doi suspecţi.

Oana Bunghez, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: "Acţionau prin spargerea geamului şi sustrăgeau din interiorul autotrismelor borsete şi genţi lăsate la vedere. În cauză prejudiciul se ridică la aproximativ 22 de mii de lei."



La rândul lor, şi unii dintre şoferi sunt neglijenţi, spun poliţiştii.

Șofer: "Am fost păţit, de două ori mi s-a spart maşina. Am fost la cumpărături şi le-am lăsat pe bancheta din spate şi aveam şi alte lucruri şi m-am dus să mai iau şi altceva şi când m-am întors nu mai erau. Probabil că am fost şi urmărit."

Pasageră: Dacă nu fac eu cumpărături, să îmi trebuiască mie portofelul sau geanta, le las în maşină că zic "ah, le mai car după mine?", că eu le mai uit.

Reporter: Dar vă gândiţi că tentează?

Pasageră: Nu s-a întâmplat niciodată să ne spargă maşina.

Șofer: Din experienţă mai veche nu mai las.

Reporter: Adică aţi păţit? Ce v-au luat?

Șofer: Nu mai ţin minte, dar s-a întâmplat.

Cei doi tineri suspecţi de furt calificat sunt acum audiaţi de poliţişti.