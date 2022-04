Au ieșit la plimbare cu familia sau cu prietenii, în timp ce alții s-au așezat direct pe iarbă și au făcut picnic sub soarele generos. Și restauratele au fost pline, în unele locuri cu greu găseai o masă liberă.

Printre copaci înfloriți, iarbă de un verde crud și alei pline cu flori, sute de oameni au invadat la orele prânzului parcurile bucureștene. Mai multe doamne sunt la a doua tură cu biciclata.

Femeie: „Ne-am plimbat de vreo două ori vreo două ore. Apărem la teelvizor? Stiți cum fac aia mici? Mami, și eu și eu! A fost foarte frumos, am leșinat de la 11.39 până la ora cred că 13, am profitat de vreme. A fost frumos rău.”

În schimb, Tania și-a exersat ultimele mișcări pe role și a dat și câteva sfaturi pentru începători.

Tania: „Trebuie să îți ții echilibru, să nu stai drept ca o păpușă Barbie și să ai genunchii îndoiți și dacă te dezechilibrezi, să pui imediat mâinile pe genunchi, așa nu o să cazi. Da, sunt, dar am toată protecția, am cotiere, genunchiere speciale pentru mâini.”

A fost atât de cald, încât unii s-au aşezat direct pe iarbă şi s-au lăsat mângâiaţi de razele soarelui, în timp ce alții au ieșit la picnic. Mulți s-au oprit să admire liniștea lacului, alții și-au făcut curaj și au vâslit. Nici pe băncile amenjate la umbra copacilor și nu găseai un loc liber.

Cuplu: „Am ieșit și noi puțin la plimbare. Este foarte frumoasă. Nu prea am ieșit. Am profit de ocazie și am venit și prin parc. Este foarte frumos. Pentru vârsta noastră, chiar ne bucurăm de momentul acesta.”

A fost o vreme superbă, iar în București la orele prânzului s-au înregistrat peste 25 de grade. După doi ani de restricții, în care oamenii și-au văzut cu greu chipurile celor dragi, oamenii abia așteptau să iasă la plimbare.

Femeie: „Nu știu cum a ieșit că fiind soare, nu prea văd bine, dar eu sper că a ieșit foarte frumos pentru că așa frumusețe de flori nu le întâlnim oriunde. Foarte mult, după atâta perioadă de tristețe și de durere de pierderi de vieți oamenești, acum pentru noi oamenii să ieșim liberi și fără măști și fără stres, contează foarte mult.”

O clipă însă nu s-a stat la locurile de joacă, unde legănele, toboganele erau pline. Adrian nu a ratat nimic.

Adrian: „Toboganul acesta, m-am dat de multe ori în el. Legănurile, acolo la mișcare. Aici la toboganul ăsta. Este foarte drăgut să urci pe aici, este un sentiment plăcut cât te dai pe el, este moale toboganul. Am alergat mult.”

Doi frați: „Ne jucăm împreună, ne plimbăm cu părinții, cu bicletele prin parc. Să ne dăm pe tobogan. Ne dăm cu bicliletele. Fratele meu e de două ori mai rapid.”

Mamă: „Am ieșit la plimbare, în parc. Ieri am fost în orășelul copiilor, sufocant, sufocat. Aici e mai lejer. Da, până diseară.”

La fel de plin a fost și la terase. Pe Calea Victoriei nu găseai o masă liberă, iar Centrul Vechi a prins din nou viață. Cel mai bine s-au vândut limonadele și berea la draft.

Bărbat: „Am fost prin Herăstrău, ne-am plimbat cu vaporașul. Ne-am luat o bere, o cafeluță.”

Femeie: „Abia așteptam ziua aceasta, să ieșim afară, să ne mai relaxăm un pic, zi liberă și ieri și astăzi, mâine toată lumea la muncă. Am ieșit la o pizza, la un cocktail.”

În București, maxima a trecut de 26 de grade. La fel de cald a fost și în zonele din sudul țării. La Calafat s-au înregistrat 25 de grade, iar la Slobozia 27 de grade, în timp ce la Călărași, temperaturile au trecut 28 de grade celsius.