Tentativă de jaf în Londra. Un motociclist a spart geamul unui bolid de 3 milioane de lire sterline ca să fure un ceas

Înăuntrul bolidului, la volan, se afla așa-numitul "playboy din Kuweit", care aștepta să plece de la semafor, scrie Daily Mail.

Abdullah F. Al Basman, cunoscut pentru postările opulente cu mașinile sale sport și ceasuri scumpe, purta în timpul atacului un Rolex de 110.000 lire sterline.

În video se observă cum motociclistul se oprește lângă bolidul aflat la semafor și lovește de mai multe ori în geam cu ciocanul, dar mașina reușește să demareze înainte ca jefuitorul să reușească să spargă geamul. În apropiere se observă un alt motociclist care dă târcoale mașinii, fugind împreună cu hoțul de la locul faptei.

Watch thieves out in London ( Mayfair) today two Thieves on mopeds one using hammer trying to take a man watch as is sit Bugatti chiron car..

Cc watch_crime_ldn pic.twitter.com/2r5LZd841h