Orașul din România inclus de americani în topul destinaţiilor pentru tratamentul balnear

Oraşul Techirghiol a fost inclus de o revistă americană de profil în rândul celor mai atractive destinaţii pentru tratamentul balnear.

În clasament apar locuri exclusiviste din Coreea de Sud, Islanda şi chiar de la Marea Moartă. Un adevărat brand românesc, Techirghiolul atrage în fiecare an zeci de mii de turişti, inclusiv străini. Cu toţii caută vestitul nămol cu proprietăţi unice, în Europa.

Nămolul de la Techirghiol este mai preţios ca aurul, spun cunoscătorii, iar miile de turişti care s-au tratat la noi i-au făcut reclama peste tot în lume.

Aşa a ajuns Techirghiol într-un top mondial făcut de revista americană "Express Essentials".

Astfel, lacul Techirghiol a fost inclus într-un clasament select, alături de zone similare din Coreea de Sud, California, Noua Zeelandă, Grecia sau Marea Moartă, în Israel.

Pe lângă numeroasele oferte de cazare, Sanatoriul Techirghiol este căutat încă dinainte de Revoluţie. Are o capacitate de 1.000 de locuri, iar rezervările sunt făcute cu mult timp în avans.

Turist: "Într-adevăr, am simţit un efect benefic. Mai bine decât cum eram înainte, clar. Şi poate nu numai nămolul şi toate procedurile de fizioterapie, gimnastică din bazin pe care am făcut-o în apă aceea sărată."

Turistă: "Efectul după aceea este foarte bun, am ceva vreme de când vin şi mă simt tot mai bine. Am probleme la coloană. Deci 5 proceduri în aceste 12 zile."

Proprietăţile medicale unicat ajuta la vindecarea sau ameliorarea unor afecţiuni cum ar fi sterilitatea, reumatismul sau boli ale pielii.

Elena Ionescu, director medical Sanatoriul Techirghiol: "Principalul efect este cel antiinflamator, pacientul resimţind scăderea sau chiar absenţa durerii după un tratament complet de 10 zile, iar acest efect anntiinflamator nu este doar pe structurile articulare, cât şi în sfera genitală, în sfera ORL, deci efectul antiinflamator este asupra întregului organism. Nu comparăm o pastilă antiinflamatoare care are foarte multe reacţii adverse cu aplicaţia de nămol."

Turist: "Eu când am venit, în primul an, am venit într-o condiţie... adică nu mai puteam să mai merg. După 2 săptămâni de zile am putut să merg pe picioare şi datorită acestui nămol miraculous şi acestor ape. Efectul imediat e că te revigorează şi te pune în mişcare."

Turist: "După procedurile de nămol eu unul mă simt extraordinar de bine. Durerile au dispărut, eu zic, aproape de tot."

Hotelurile de pe litoral care au investit în centrele SPA au inclus în pachetele lor şi tratamente cu nămol.

Alexandra Bedregeanu, reprezentant hotel: "Pleacă de la 135 de lei de persoană şi poate include terapii electrice magnetice, laser printre care şi nămol. Care poate fi masaj cu nămol, împachetare u nămol sau cataplasma cu nămol."

Cristina Mitrea, specialist industria cosmetică: "Este un nămol de putrefacţie, practic este format din alge şi o vietate care trăieşte în apa lacului şi se numeşte artemia salina. În primul rând se stimulează circulaţia, circulaţia sangvină şi cea limfatică, totodată facem şi o exfoliere a pielii, nămolul fiind foarte sărat."

Nămolul de Techirghiol este trimis şi la export.