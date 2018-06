Taximetristă ameninţată, bătută şi violată de un client. Suspectul e recidivist și a comis mai multe violuri

Poliţiştii din Hunedoara sunt în alertă şi caută un individ care a atacat şi violat o taximetristă, duminică noapte.

Bărbatul a fost eliberat condiţionat în octombrie. Fusese închis tot pentru viol, iar de la eliberare şi până la evenimentul de noaptea trecută a mai atacat o femeie în vestiarul Spitalului Judeţean.

Femeia atacată duminică noapte le-a povestit poliţiştilor că a primit o comandă să ducă un client într-un cartier din oraş. Când a ajuns însă la destinație, individul a început să o lovească şi a obligat-o să îl ducă pe un câmp, în afară localităţii. Acolo, sub ameninţări, a violat-o apoi a dispărut.



Victima a cerut ajutor la 112. Este căutat acum peste tot de poliţişti. Se numeşte Petru Batalan, are 41 de ani, constituţie atletică şi ten măsliniu. Oricine are informaţii despre locul unde s-ar putea afla este rugat să anunţe poliţia.

Bărbatul este recidivist şi începând cu anul 2003, a comis mai multe violuri în judeţele Hunedoara şi Satu Mare. Cu toate acestea a fost eliberat condiţionat în toamna anului trecut, iar de atunci a mai făcut două victime.

