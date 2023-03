Tarife de referință RCA 2023: S-au scumpit toate. Cât vom plăti pentru polițele de asigurare auto. GALERIE FOTO

Noutatea acestui an este că ASF a publicat și tarifele pentru mașinile electrice.

Care este cea mai ieftină poliță și la cât ajunge cea mai scumpă

Cea mai ieftină poliță RCA, conform ASF, o vor plăti proprietarii de mașini cu vârste cuprinse între 51 și 60 de ani și care au un autovehicul cu o capacitate cilindrică mai mică de 1.200 de centimetri cubi. Ei vor trebui să achite 1.006 lei. La capătul celălalt, cea mai scumpă poliță RCA, o vor avea tinerii de sub 30 de ani care au o mașină cu un motor de peste 2.500 cmc. Pentru aceștia prețul transmis de AFF este de 4.709 de lei.

Iată tarifele de referință transmise de reprezentații ASF

O persoană de sub 30 de ani va avea de achitat astfel: 1.822 de lei pentru o mașină de sub 1.200 cmc și, așa cum am spus mai sus, 4.709 de lei pentru motoarele de peste 2.500 cmc. Dacă are mașină electrică, prețul este de 2.742 de lei.

Pentru proprietarii de mașini cu vârste cuprinse între 31 și 40 de ani tariful transmis de ASF este de 1.114 lei pentru motoarele de sub 1.200 de cmc, 2.832 de lei pentru mașinile cu capacitate cilindrică de peste 2.500 de cmc și 1.643 de lei pentru cele electrice.

Șoferii cu vârste cuprinse între 41 și 50 de ani vor avea de achitat 1.076 de lei pentru motoarele sub 1.200 de cmc, 2.912 de lei pentru mașinile cu capacitate cilindrică de peste 2.500 de cmc și 1.509 de lei pentru mașinile electrice.

AFS transmite că tarifele de referință pentru cei cu vârste cuprinse între 51 și 60 de ani sunt de 1.006 lei pentru autovehiculele cu motoarele de sub 1.200 de cmc. Pentru mașinile cu capacitate cilindrică de peste 2.500 de cmc tariful este de 2.853, iar pentru cele electrice 1.397 de lei.

Tarful de referință este de 1.036 de lei în cazul persoanelor de peste 60 de ani cu mașini care au motorul de sub 1.200 cmc; 2.767 de lei pentru cei cu motoare de peste 2.500 de cmc și 1.440 pentru cei cu mașini electrice.

Dată publicare: 08-03-2023 08:52