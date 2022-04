Târg de joburi în Cluj-Napoca. Domeniile în care sunt disponibile cele mai multe locuri de muncă

StirilePROTV

Cel puțin 4.000 de vizitatori sunt așteptați, până mâine, la cel mai mare târg de joburi organizat în Cluj-Napoca după ridicarea restricțiilor.

Cei mai mulți candidați au căutat un post în domeniul IT, în timp ce muncitorii sunt greu de găsit. Față de anul trecut, sunt disponibile cu 30% mai multe locuri de muncă.

Candidații au luat la rând standurile de la târgul de cariere organizat la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Majoritatea sunt tineri în cautarea primului loc de munca.

Vizitator în târg: "Sunt încă la facultate, anul trei. Vreau să caut de acum, dacă e posibil, măcar cu jumătate de normă. Să pot să fiu pregătit de viitor...".

Vizitatoare în târg: "Mi-am depus la mai multe companii, sper să am noroc".

Klara Kovacs, organizator de târg de cariere: "Întâmpinăm o creștere în ceea ce privește joburi entry-level".

Am găsit însă și candidați care ar vrea să facă o schimbare în carieră. IT-ul este cel mai atrăgător domeniu.

Vizitator târg: "Simt că m-am plafonat puțin la actualul loc de muncă și aș vrea un domeniu mai vast, să zicem așa. Cu noi provocări".

Vizitatoare în târg: "Momentan sunt angajată, și mi-e ok, dar aș vrea cumva să intru și pe partea sta de tech, pentru că se caută din ce în ce mai mult".

Cele mai multe oferte sunt pentru programatori, ingineri, dar și operatori la call-center. Industria IT are cele mai multe cereri, pentru că oferă salarii atractive, dar și alte beneficii: până la 10 zile libere extra pe an, birou în centrul orașului sau o bicicletă pentru a face naveta. La polul opus, în producție, candidații sunt puțini.

Grigore Domide, reprezentant al unui producător de pompe vacuum: "În mare parte, lumea e interesată de joburi de la nivel 2 în sus, de posturi de conducere, parte operațională puțin mai redus. Pe producție mai puțin, da. Lumea din ziua de azi vrea mai mult să fie șef decât muncitor".

Odată cu ridicarea restricțiilor, s-au redus și ofertele de lucru de acasă. Dacă în pandemie 30% dintre companii ofereau poziții remote, acum, doar 10% mai fac asta.

Iuliana Juscov, reprezentant al unei companii: "Noi am lucrat în varianta fully-remote până acum și am hotărât să ne reîntoarcem încet-încet la birou în varianta hibrid. 1-2 zile pe săptămână la birou".

La târg sunt prezente peste 40 de companii. La nivelul întregii țări sunt disponibile aproape 34.000 de locuri de muncă. Cele mai multe sunt pentru muncitori necalificați și doar 2.300 sunt destinate persoanelor cu studii superioare.