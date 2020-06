Tânărul omorât cu coasa de ”Satana”, înmormântat cu banii strânși să construiască o casă celor 6 frățiori pe care îi creștea

Tânărul din Vaslui omorât cu coasa de către un adolescent poreclit ”Satana” a fost înmormântat cu banii pe care i-a strâns la muncă în Spania pentru a ridica o casă celor 6 frați mai mici de care avea grijă. După crimă, ”Satana” s-a dus și s-a culcat.

Narcis (foto) avea doar 19 ani și era foarte apreciat în comunitate pentru că avea grijă de cei 6 frați mai mici, copiii fiind crescuți doar de mamă, scrie Vremea Nouă.

Pentru că în suburbia Rediu a orașului Vaslui nu găsea nimic de muncă, tânărul a plecat la muncă în Spania alături de o soră de-a lui.

Culegeau usturoi la o fermă, iar din bani strânși Narcis voia să le construiască o casă frățiorilor lui.

S-a întors recent din Spania și abia ieșise din perioada de izolare la domiciliu când s-a întâmplat tragedia.

“Până acum o săptămână a stat în izolare, pentru că tocmai ne-am întors acasă. Azi am primit banii de la șeful nostru de acolo, că nu ni i-a dat pe toți când am plecat acasă. Cu ce câștigase în Spania, voia să pună centura și să ridice pereții la casă. Azi, cu banii munciți în Spania, i-am luat o altfel de casă, casa în care ajungem cu toții. Am cumpărat sicriul și tot ce trebuie pentru înmormântare. Suntem căzuți la pământ de durere, nu doar noi, ci tot Rediul pentru că Narcis a fost un băiat la care ținea toată lumea”, a declarat, cu lacrimi în ochi, Daniela, sora băiatului omorât.

Băiatul a sărit să ajute o femeie însărcinată care căzuse, însă Mihai, poreclit “Satana” a crezut că Narcis îi făcea avansuri acesteia.

Între cei doi a început o ceartă, s-au împărțit și câțiva pumni, însă nimic nu prevestea ce avea să urmeze, mai ales că, la scurt timp, agresorul a părăsit locul respectiv.

Nu a plecat departe, doar până în curtea unui vecin, de unde a luat o coasă cu care s-a întors si l-a înjunghiat pe Narcis în zona toracelui.

Victima a fost dusă de rude la spital, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata.

După ce l-a omorât cu coasa pe Narcis, ”Satana” s-a dus să se culce

După ce a comis oribila faptă, ”Satana” a mers acasă, unde s-a pus la somn. A fost trezit de polițiști, luni dimineața, în jurul orei 4.00, încătușat și adus la sediul poliției din Vaslui.

Aici a fost înștiințat că în urmă cu câteva ore, băiatul pe care îl înjunghiase cu coasa a murit pe patul spitalului.

Cu lacrimi în ochi, oamenii cer acum ca justitia să-și facă datoria și să-i dea criminalului cât mai mulți ani de pușcărie.

”E foarte dureros ce s-a întâmplat, ar trebui ca cel care a făcut crima să primească închisoare pe viață, că a făcut ce a făcut. Dă o palmă dacă ai ceva cu cineva, dar nu omorî. Criminalului i spune Satana prin sat. Uitați că Satana a pus gheara pe el și l-a băgat în pușcărie. Mare păcat de băiatul ăsta care a murit, că e tânăr. Acum se duce în pământ, iar criminalul după gratii. Să nu mai scape niciodată de acolo, asta vrem de la justiția din România”, a declarat o vecină a lui Narcis.