Criminalul care a îngrozit Australia, deportat într-o altă țară. A fost eliberat, deși era condamnat pe viață

În vârstă de 36 de ani, Christopher Clark Jones a fost condamnat în 2005. El a omorât un tânăr de 17 ani, care trăia pe străzi.

Alături de un complice, a înjunghiat victima de 133 de ori. Un martor a povestit că i-au tăiat capul cu o secure și l-au folosit pe post de bilă de bowling.

După 15 ani de detenție, Clark a fost eliberat condiționat la începutul lunii. În timp ce se afla în spatele gratiilor, i-a fost retrasă viza. Așa că, luni, a fost deportat în Marea Britanie, țara în care s-a născut, dar în care nu a mai locuit din copilărie.

Între timp, legea din Australia s-a înăsprit, iar eliberarea condiționată pentru cei condamnați la închisoare pe viață se poate face după cel puțin 20 de ani, scrie 7news.

