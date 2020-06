Coronavirus România, 23 iunie. Bilanțul orei 13:00 - 214 de cazuri noi și 16 decese

În prezent, în România au fost confirmate 24.505 de cazuri de Covid-19, 1.539 de decese, iar 17.187 de persoane au fost declarate vindecate și externate.

În ultimele zile, numărul cazurilor confirmate de Covid-19 în România a depășit 300. Luni au fost anunțate 246 de cazuri noi și 11 decese.

Bilanțul orei 13:00 - 214 de cazuri noi și 16 decese

Până marți, 23 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 24.505 cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.187 au fost declarate vindecate și externate.

Până marți, 1.539 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 22.06.2020 (10:00) – 23.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 16 decese (9 bărbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Dâmbovița, Galați, Iași, București, Mureș, Suceava și Vrancea.

Dintre acestea, 2 decese au fost întregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 deces la categoria de vârstă 60-69 ani, 2 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 5 deces la o persoană de peste 80 de ani.

15 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbidități.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 214 noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 200 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 1.241 de persoane. Alte 70.768 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 639.322 de teste.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 466 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 3.018 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore, 331 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 149.550 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost constatate, ieri, 5 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Totodată, în data de 22 iunie a.c., 76 de persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu sau a carantinei au fost introduse în carantină instituționalizată pentru 14 zile sau a fost dispusă măsura carantinării instituționalizate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 3.601 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 în Italia, 561 în Spania, 107 în Franța, 883 în Germania, 97 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în SUA, 6 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria și Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 115 cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 9 în Spania, 7 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA și unul în Brazilia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 31 au fost declarați vindecați: 9 în Germania, 10 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.

Autoritățile ar putea introduce noi restricții

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că în aceste zile asistăm la o creştere a numărului de cazuri de COVID - 19, având o transmitere comunitară accentuată.

În aceste condiții, autoritățile se gândesc să impună restricții în anumite zone.

”După trei perioade de relaxare, asistăm la o creştere a numărului de cazuri, o creştere progresivă, nu exponenţială pe care o putem gestiona, în măsura în care sunt respectate şi acele reguli de distanţare fizică sau precauţii. Sunt zile în care am observat, ultimele cinci au fost cu peste 300 de cazuri noi, dar chiar dacă astăzi avem 246 sunt şi datorită faptului că au fost şi mai puţine teste. Evaluarea noastră se face şi la cazurile de Terapie Intensivă, precum şi adresabilitatea la nivelul UPU. Sunt cazuri care sunt evaluate în mod particular, fiecare dintre ele, sunt anchete epidemiologice în derulare, sunt locuri şi locaţii care sunt izolate şi în ultima perioadă am putut vedea şi agenţi economici care au făcut evaluări angajaţilor şi au depistat cazuri noi”, a declarat Nelu Tătaru, la TVR, luni seară.

Bilanțul anunțat luni, 22 iunie

Până luni, 22 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 24.291 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.031 au fost declarate vindecate și externate.

În intervalul 21.06.2020 (10:00) – 22.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 11 decese (6 bărbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bistrița-Năsăud, Brăila, Dâmbovița, Ilfov, București, Olt, Vrancea și Vâlcea.

Dintre acestea, 2 decese au fost întregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 1 deces la categoria de vârstă 60-69 ani, 3 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 1 deces la o persoană de peste 80 de ani.

7 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru un număr de 3 persoane care au decedat nu au fost depistate comorbidități, iar pentru 1 deces nu au fost raportate comorbidități.