Tânărul care a ucis 2 oameni într-un accident rutier, după ce a consumat droguri, a fost prins cu droguri și în 2022

Tânărul, care se numește Matei-Vlad Pascu, a fost cercetat în februarie 2022 de procurori, însă aceștia au dispus - într-un final renunțarea la urmărirea penală, pentru că era vorba de o cantitate mică de droguri.

Potrivit deciziei instanței, Matei-Vlad Pascu a fost depistat, pe 3 februarie 2022, având asupra sa „0,68 g canabis, în vederea consumului”.

Ulterior, Tribunalul Bucureşti a confirmat soluţia procurorilor DIICOT, de renunțare la urmărire penală pentru deținere de droguri, la începutul anului 2023.

Cine este băiatul de 19 ani care a omorât doi tineri

Autorul accidentului soldat cu moartea a doi tineri şi cu rănirea altor trei a fost identificat ca fiind Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani. Potrivit News.ro, mama sa are afaceri în domeniul imobiliar. Tatăl băiatului este pasionat de maşini.

Fotografiile de pe contul de Instagram al băiatului îl prezintă cu diverse vestimentaţii, despre care lasă să se înţeleagă că sunt de firmă, sau urcat pe o maşină de teren, în parcarea din faţa Palatului Parlamentului.

El apare şi cu un tricou pe care scrie ”Drugs are my life”, în condiţiile în care probele prelevate imediat după accident indicau că era sub influenţa mai multor tipuri de droguri.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 21-08-2023 11:47