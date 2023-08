Cine este băiatul de 19 ani care a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în 2 Mai, omorând doi dintre ei. FOTO

Autorul accidentului soldat cu moartea a doi tineri şi cu rănirea altor trei a fost identificat ca fiind Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani. Mama sa are afaceri în domeniul imobiliar. Tatăl băiatului este pasionat de maşini, scrie News.ro.

UPDATE:

Judecătoria Mangalia a decis să admită propunerea de arestare preventivă formulată de procurori în cazul tânărului de 19 ani. Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată la Tribunalul Constanţa, scrie news.ro.

El a fost scos din sediul Judecătoriei Mangalia şi va fi dus în arestul IPJ Constanţa.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Fotografiile de pe contul de Instagram al băiatului îl prezintă cu diverse vestimentaţii, despre care lasă să se înţeleagă că sunt de firmă, sau urcat pe o maşină de teren, în parcarea din faţa Palatului Parlamentului.

El apare şi cu un tricou pe care scrie ”Drugs are my life”, în condiţiile în care probele prelevate imediat după accident indicau că era sub influenţa mai multor tipuri de droguri.

Instagram

„La data de 19 august, în jurul orei 05.25, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe D.N. 39, în apropierea localităţii Vama Veche, a avut loc un accident rutier. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că un tânăr, de 19 ani, ar fi condus un autoturism pe D.N. 39 şi ar fi intrat într-un grup de pietoni, care se deplasa pe partea carosabilă. În urma accidentului rutier, au decedat la faţa locului o tânără, de 20 de ani şi un tânăr, de 21 de ani. De asemenea, au mai fost răniţi doi tineri, de 19 ani, respectiv 20 de ani şi o tânără, de 20 de ani”, a transmis IPJ Constanţa.

Şoferul autovehiculului a părăsit locul accidentului, fiind depistat de poliţişti, la scurt timp, în staţiunea Vama Veche.

„Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină şi metamfetamină. De asemenea, conducătorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, a fost întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, anunţă poliţiştii.

Şoferul autoturismului, în vârstă de 19 ani, a fost reţinut, sâmbătă seara, pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 20-08-2023 12:13