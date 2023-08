Tatăl fetei care a fost omorâtă în accidentul de la 2 Mai: Fata îşi dorea o maşină, dar i-am luat loc de veci

El a mai povestit că fiica sa luase permisul de conducere şi îşi dorea o maşină, precizând că acum i-a luat un loc de veci.

Cătălin Ştefan Dragomir a declarat duminică, jurnaliştilor, la Constanţa, că doreşte ca tânărul care a provocat accidentul care a dus la moartea fiicei sale să sufere aşa cum suferă el şi familia sa.

„Să sufere şi ei cum suferim noi. Atât şi nimic mai mult. Puşcărie să facă băiatul. Dacă l-aş avea pe copilaşul ăsta de 19 ani, teribilistul ăsta cu droguri în faţa mea, nu l-aş atinge nici măcar cu o palmă. Deja l-a bătut soarta. Ce vă pot spune despre copilul meu. Era un copil cuminte şi nu pentru că era al meu. A învăţat, nu mi-a creat probleme, nu mi-a lipsit de acasă, nu bea, nu fumează şi chiar mă mândream şi mă mândresc că este copilul meu. Am fost să o recunosc. Nici pe soţia nu am lăsat-o să intre, nici pe bunica. Nu mai e copilul meu. Nu vreau decât să plătească. Nu mă refer financiar. Să facă puşcărie până să se căiască, să îi pară rău pentru ce a făcut şi să vadă şi alţii”, a povestit bărbatul.

El a fost întrebat dacă tânărul care a produs accidentul realizează ceea ce a făcut.

„În puşcărie s-ar putea să realizeze. Aşa am eu… şi sper. (…) Nu era el. De aceea v-am spus că nici nu l-aş atinge oricât de mânios aş putea să fiu. Nu era el. A făcut cu bună ştiinţă când a luat droguri. Probabil şi cu buna ştiinţă a părinţilor, nu am de unde să ştiu în ce mediu a trăit. Ce am auzit este că băiatul este de bani gata, cum se spune. Ok, pe mine nu mă interesează banii, vreau să plătească în justiţie şi puşcărie până uit”, a mai declarat Cătălin Ştefan Dragomir.

El a povestit că fiica sosise pe litoral cu o zi înainte de producerea accidentului şi era împreună cu prieteni şi colegi de facultate.

„Vineri veniseră pe litoral, au petrecut seara, s-au întors la cazare. Mergeau la plajă. Mâine, eu şi soţia, cu cealaltă fiică a noastră, care stă la Bucureşti urma să venim noi la cazare, luam copilul şi îşi prelungea sejurul. (…) Erau prieteni şi colegi la facultate. (…) Am vorbit ultima oară cu ea marţi. Am întrebat-o cât e cursul valutar, că eu lucrez în Germania, ca să îi caut o maşină. Fata mi-a făcut o surpriză, acum o lună şi jumătate a luat permisul de conducere. ”Tati, am luat permisul”. Felicitări, tata! Vine tata acasă şi mergem şi căutăm o maşină. Şi nu i-am luat maşină, i-am luat loc de veci. Îşi dorea un A3”, a mai afirmat tatăl fetei.

Cine este băiatul de 19 ani care a omorât doi tineri

Autorul accidentului soldat cu moartea a doi tineri şi cu rănirea altor trei a fost identificat ca fiind Vlad Pascu, în vârstă de 19 ani. Mama sa are afaceri în domeniul imobiliar. Tatăl băiatului este pasionat de maşini.

Fotografiile de pe contul de Instagram al băiatului îl prezintă cu diverse vestimentaţii, despre care lasă să se înţeleagă că sunt de firmă, sau urcat pe o maşină de teren, în parcarea din faţa Palatului Parlamentului.

El apare şi cu un tricou pe care scrie ”Drugs are my life”, în condiţiile în care probele prelevate imediat după accident indicau că era sub influenţa mai multor tipuri de droguri.

„La data de 19 august, în jurul orei 05.25, poliţişti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe D.N. 39, în apropierea localităţii Vama Veche, a avut loc un accident rutier. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că un tânăr, de 19 ani, ar fi condus un autoturism pe D.N. 39 şi ar fi intrat într-un grup de pietoni, care se deplasa pe partea carosabilă. În urma accidentului rutier, au decedat la faţa locului o tânără, de 20 de ani şi un tânăr, de 21 de ani. De asemenea, au mai fost răniţi doi tineri, de 19 ani, respectiv 20 de ani şi o tânără, de 20 de ani”, a transmis IPJ Constanţa.

Şoferul autovehiculului a părăsit locul accidentului, fiind depistat de poliţişti, la scurt timp, în staţiunea Vama Veche.

„Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină şi metamfetamină. De asemenea, conducătorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, a fost întocmit un dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, anunţă poliţiştii.

Şoferul autoturismului, în vârstă de 19 ani, a fost reţinut, sâmbătă seara, pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

