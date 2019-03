Tânără revoltată că iubitul ei a fost amendat cu 2.000 lei după ce a aruncat un chiștoc pe jos

iStock

O tânără revotată că iubitul ei a fost amendat cu 2.000 de lei după ce a aruncat un chiștoc de țigară pe jos, în zona Unirii din Capitală, a stârnit o dezbatere aprinsă pe Facebook, unde aceasta și-a exprimat nemulțumirea.

Mesajul a fost scris luni seara, iar marți a fost distribuit intens și a strâns peste 1.000 de comentarii. Ivanna Ravac este absolventă de actorie și DJ, potrivit paginii personale de Facebook.

Tânăra se afla în zona Piața Unirii din București, atunci când iubitul ei a aruncat chiștocul pe jos și a fost văzut de doi polițiști locali, care l-au amendat cu 2.000 de lei.

”Acuma știu că nu e frumos să arunci pe jos, că țară europeană, că de-aia nu putem să avem lucruri frumoase, pentru că încă există țărani de-ăștia ca mine și ca boyfriend care își sting țigările pe jos. Însă 2000 de lei e salariul minim pe economie. E chiria pe o lună la un apartament de patru camere. Și ăla a fost un chiștoc, nu un car de bălegar”, a scris tânăra pe contul de Facebook.

Părerile oamenilor sunt împărțite: dacă unii îi dau dreptate tinerei, alții sunt de părere că numai în acest fel pot fi convinși românii să nu mai arunce gunoaie pe jos.

Mesajul integral al tinerei:

”Băieți, am și eu o problemă: fusei săptămâna trecută cu boyfriendul prin Unirii, am fumat o țigară la metrou, omul a aruncat chiștocul pe jos și am purces unde aveam treabă. La două secunde după ce ne-am mișcat din loc, doi domni polițiști în civil l-au oprit pe boyfriend și l-au întrebat dacă știe cât e amenda pentru aruncat pe jos. El a zis că nu și a întrebat dacă 1. e pe undeva scrumieră/coș de gunoi și nu vede el, 2. s-a dat amendă pentru fiecare chiștoc din covorul de pe jos. Domnii s-au enervat că boyfriendul „le-a răspuns” (!) și i-au dat amendă. 2000 de lei.

Acuma știu că nu e frumos să arunci pe jos, că țară europeană, că de-aia nu putem să avem lucruri frumoase, pentru că încă există țărani de-ăștia ca mine și ca boyfriend care își sting țigările pe jos. Însă 2000 de lei e salariul minim pe economie. E chiria pe o lună la un apartament de patru camere. Și ăla a fost un chiștoc, nu un car de bălegar.

Boyfriendul a primit amenda acasă acum câteva zile. Fiincă am lipsit amândoi la orele de educație juridică de la școală (oh, wait, nu există așa ceva...), vă rog pe voi ăștia care aveți habar să mă ajutați cu un „cum se procedează în situațiile de genul ăsta”. Nu mă înțelegeți greșit, nu încearcă nimeni să fugă de responsabilitate sau să fenteze sistemul. Însă, așa cum am mai zis, 2000 de lei sunt 2000 de lei și un chiștoc e un nenorocit de chiștoc!

Chiar dacă n-aveți habar, dați totuși un share, poate ne puneți în legătură cu cineva care are. Ăla care mă ajută primește un moment de liniște în onoarea lui în live-ul de săptămâna asta. Mersi!”

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer