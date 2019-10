Tânără moartă după o operație de cezariană. Cazul, asemănător cu cel al Andreei Bălan

Bucuria nașterii unui copil s-a transformat într-o cumplită durere pentru o familie din județul Gorj. La câteva ore de la naștere, mama bebelușului a murit subit.

Medicii vorbesc despre un caz similar celui al cântăreței Andreea Bălan, din urmă cu câteva luni, când artistă a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei operații de cezariană.

Au fost deschise mai multe anchete, mai ales că rudele femeii susțin că aceasta putea fi salvată, dacă ar fi fost transferată la spitalul din Craiova mai repede.

Raluca Alexandru avea 21 de ani, iar marţi a născut prin cezariana un băieţel perfect sănătos, la spitalul din Târgu Cărbuneşti. Mai avea acasă un băiat de 4 ani, născut în aceleaşi condiţii. La câteva ore după operaţie şi-a pierdut cunoştinţa, iar în scurt timp s-a stins din viaţă.

Gheorghe Alexandru, soţul femeii: "Nu a avut nici un fel de problemă. Am fost în Italia, are control din Italia, am dat 350 de euro, am chitanţe, am tomograful, am tot, nu are nici un fel de problemă. I-au greşit operaţia, că asistentele le-am auzit că vorbeau că e complicată operaţia, că au greşit ceva."

Claudiu Alexandru, ruda femeii: "Au băgat la injecţii şi la pastile în ea până i s-a spart un vas de sânge. Din cauza tratamentului puternic pe care i l-au dat, aşa ne-au spus la Craiova, i s-a spart un vas de sânge şi a inundat plămânii. Noi credem că au greşit operaţia."

Rudele femeii au cerut ca pacientă să fie transferată de urgenţă la spitalul din Craiova, dar susţin că acest lucru s-ar fi întâmplat mult prea târziu.

Gheorghe Alexandru, soţul femeii: "Când au adus-o acolo l-am întrebat pe domnul doctor dacă mai bătea inima. A dat din cap, a zis că nu. De ce nu a trimis SMURD-ul, nu-i înţeleg de ce."

Gheorghe Alexandru, socrul femeii: "Nu a durat mult, am spus să ceară elicopter, ceva să nu o mai lase. La 112 am sunat, la Poliţie la Cărbuneşti, nu a venit nimeni, a venit o salvare de la Târgu Jiu şi a preluat-o ca s-o ducă, dar era ca şi moartă."

Rudă a femeii: "De abia aştepta să facă al doilea copil, deja îşi făcea planuri că vine acasă cu copilul. Era foarte bucuroasă, şi l-a dorit foarte mult."

Rudele femeii au depus plângere împotriva medicilor, dar şi a spitalului din Târgu Cărbuneşti. De cealaltă parte, conducerea unităţii medicale susţine că medicii au făcut tot posibilul pentru a salva viaţa tinerei.

Constantin Târziu, manager Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti: "A fost un caz gen cum s-a întâmplat cu Andreea Bălan, dar mult mai masiv. Un trombembolism pulmonar masiv de tot."

Reporter: "Spitalul dispunea de medicamente, de echipamente?"

Constantin Târziu: "Absolut, i s-a făcut absolut tot ce a fost nevoie, totul, totul. Nu s-a făcut rabat de la nimic, s-au respectat toate protocoalele."

Poliţia din Gorj a deschis propria anchetă, după ce medicii de la Craiova au anunţat decesul pacientei. Cercetările sunt făcute în acest moment într-un dosar de moarte suspectă.