O femeie cu „pietre la rinichi” era de fapt însărcinată cu tripleți. „Încă suntem șocați”

O femeie din Statele Unite, care a ajuns la spital cu dureri groaznice din cauza unor „pietre la rinichi”, a descoperit că de fapt era însărcinată cu tripleți și intrase în travaliu.

Dannette Giltz, din Dakota de Sud, a fost dusă la spital pe 10 august.

„Începusem să am dureri. M-am gândit că am pietre la rinichi, pentru că am mai avut problema asta. Cu așa o durere, nu făceam decât să stau în pat și să plâng. Mă durea și dacă mișcam sau respiram. M-am dus la medic, gândindu-mă că mă vor opera pentru asta, dar am ajuns să mi se facă o cezariană. E o nebunie”, a povestit femeia pentru KOTA-TV.

„După ce a analizat proba de urină, medicul mi-a spus că sunt însărcinată. Au adus un monitor cardiac portabil și au făcut o ecografie și mi-au spus că este posibil să am gemeni. În circa două ore mi-au confirmat că sunt gemeni, pentru că au identificat bătăile a două inimi”, a mai povestit ea.

Al treilea bebeluș i-a luat prin surprindere chiar și pe medici.

În timpul operației de cezariană, medicul obstetrician a spus „bebelușul A e un băiat, bebelușul B e o fată… apoi medicul a strigat 'mai am nevoie de o păturică, mai e și al treilea'”.

„Nici nu-ți poți imagina că tripleți pot fi concepuți pe cale naturală, darămite să fii însărcinată în 34 de săptămâni și să nu știi. Toată lumea era ceva de genul: „nu pot să cred!”. Încă suntem șocați, crede-mă! (…) Am ajuns să am tripleți – un băiat și două fete. Nu am simțit niciodată că mișcă, nu am avut grețuri matinale, nimic!”, a mai spus Dannette Giltz, care mai are doi copii.

Cei trei bebeluși încă primesc îngrijiri în spital. Au fost botezați Blaze, Gypsy și Nikki.

