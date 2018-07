Tânăra însărcinată din Iaşi, care a pierdut sarcina la spital, povesteşte calvarul prin care a trecut

Scandal la Maternitatea Cuza Voda din Iaşi, după ce o tânără de 30 de ani, însărcinată în luna a şasea, a pierdut sarcina.

Femeia spune că a ajuns cu dureri mari la spital, dar medicii au considerat că nu e o urgenţă şi au direcţionat-o către o altă maternitate, pe motiv că nu există specialist de gardă. La scurt timp tânăra a pierdut fătul. Induretata, este hotărâtă să dea în judecată spitalul.

Tânăra spune că seara, pe data de 30, a început să se simtă rău. Dimineaţa la ora 5 nu mai putea de durere şi a mers singură la Maternitatea Cuza Vodă, unde i-a fost monitorizată sarcina. Acolo, spune ea, ar fi aşteptat după medic mai bine de o oră, timp în care a început să aibă sângerări.

A fost apoi consultată şi s-a constatat că intrase în travaliu.

Totuşi nu a fost considerată o urgenţă şi a fost sfătuita să meargă la Maternitatea Elena Doamna. Tânără, în stare de şoc, a mers pe jos până la celălalt spital.

Medicii au preluat-o, au examinat-o şi au dus-o în sala de operaţie. Din păcate, după două ore, biata mamă a pierdut sarcina.

Conducerea Maternităţii Cuza Voda susţine că a procedat corect.

Femeia şi-a luat avocat şi vrea să facă plângere la Colegiul Medicilor. Ministerul Sănătăţii a deschis o anchetă.

Tânăra spune că de 10 ani încearcă să rămână însărcinată, iar de-a lungul anilor a făcut chiar şi fertilizare in vitro, însă fără succes. În urmă cu 6 luni s-a întâmplat însă minunea. Urmată de un dezastru.

Femeia este acum devastată şi nu-şi poate explica cum s-a ajuns în această situaţie. Vrea doar să se facă dreptate.

Ana-Maria Ionescu, gravidă: "M-au pus să aştept pe un scaun, am început să sângerez, am anunţat şi asistenta a zis că e normal. După jumate de oră, a coborât să-mi zică că nu se poate face nimic, mi-a zis ori să mai stau o oră, ori să vin la Elena Doamna pe picioarele mele. Am venit pe jos, eram în stare de şoc. Voi depunde toate plângerile necesare."

Mama tinerei este şi ea consternată de cele petrecute. Cu durere în glas, femeia spune că împreună au ales numele pentru bebeluş, au cumpărat jucării şi hăinuţe. Măcinaţi de durere, le-au donat pe toate, iar acum se pregătesc de înmormântare.

Cei de la Maternitatea Cuza Voda spun că tânăra nu era o urgenţă, iar decesul fătului s-a produs la o distanţă de 14 ore de la plecarea din prima maternitate.

Cei de la Maternitatea Elena Doamna susţin însă contrariul.

Răzvan Socolov, manager Maternitatea Elena Doamna: "Pacienta a venit în jurul orei 7 cu membrana ruptă, o sarcină de 22 de saptamani. După două ore s-a produs expulzia fătului. Avea membrane rupte, cum a ajuns la noi nu mai avea nicio şansă."

Medicii legişti urmează să efectueze necropsia fătului pentru a vedea care au fost cauzele decesului. Între timp, la Maternitatea Cuza Voda s-a deschis o anchetă.