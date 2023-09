Tânăra găsită moartă pe plajă în Mamaia este artista DJ Lalla. A fost descoperită de un grup de sportivi

În privința cauzei morții este așteptat raportul medico-legal. Până atunci, anchetatorii nu exclud nicio ipoteză și încearcă să afle ce s-a întâmplat în ultimele ore de viață ale femeii.

Trupul fără viață al femeii a fost găsit de un grup de tineri pe plaja din nordul stațiunii Mamaia. Inițial, ei au crezut că este un manechin de plastic, dar când s-au apropiat au văzut că este o tânără.

Femeie: „Mă plimbam pe malul mării și mai încolo am crezut că este un manechin și când m-am apropiat am văzut cadavrul și am sunat la 112. Speram să fie încă în viață când am sunat la 112, dar nu”.

Trupul fetei a fost găsit joi dimineață în jur de ora 10 pe o plajă din nordul stațiunii Mamaia. La fața locului au ajuns un echipaj SMURD, dar și poliția.

Ulterior, femeia a fost identificată. Este vorba despre o tânără de 34 de ani, Laura Claudia Roșca, din București, cunoscută ca DJ, sub pseudonimul Lalla. Era și gazdă a unui talk show la un post de radio. Când a fost descoperită fără viață, pe plajă, era îmbrăcată sumar, în lenjerie intimă și tricou. Oamenii fac tot felul de speculații.

Georgian Boariu, salvamar: „S-a înecat, acum nu știm dacă e singura persoană care a intrat sau sunt mai multe persoane”.

Potrivit primelor informații ale polițiștilor, pe trup nu erau urme vizibile de violență. Printre ipotezele luate în calcul de anchetatori, sunt atât un accident nefericit, cât și o crimă sau o sinucidere.

