Ultima postare a DJ-iței Lalla. Artista găsită moartă pe plajă lasă de înțeles că suferea de depresie

Surse judiciare au confirmat că femeia decedată din Mamaia este Laura Roşca, de 34 de ani. Ea este cunoscută sub numele de scenă DJ Lalla.

Pe pagina sa de Facebook scrie că este din Turda, dar că locuieşte în Bucureşti şi că lucrează la un post de radio.

Pe contul său de Instagram, ultima postare este de miercuri. Este vorba de un filmuleţ care o are în prim-plan pe DJ Lalla, iar clipul este însoţit şi de un mesaj audio în limba engleză: “Enjoy every moment you have because in life there are no rewinds, only flash-backs. Make sure it’s all worth it!”

De altfel, titlul postării este “Make sure it’s all worth it!”, iar tagurile sunt: #fvckdepression #lalla #lallaland #wonderlust #motherofdragons #ballauri #standtall #itdoesgetbetter.



Poliţiştii încă nu au stabilit împrejurările în care femeia şi-a pierdut viaţa şi continuă cercetările în acest caz.

“La data de 28 septembrie, în jurul orei 10.20, poliţişti din cadrul Poliţiei staţiunii Mamaia au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe plajă, se află cadavrul unei persoane de sex feminin. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă. Cadavrul nu prezenta urme vizibile de violenţă. În cauză, cercetările continuă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a împrejurărilor producerii evenimentului”, au precizat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 28-09-2023 18:56