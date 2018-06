Tânăra din Arad, ucisă de concubin, avea un bebeluş de numai 8 luni

Gelozia a destrămat brutal o familie din judeţul Arad, aflată la început de drum!

O faţă de 17 ani a fost înjunghiată, joi, de iubitul ei, cu care avea şi un bebeluş de numai 8 luni. Imediat după crimă, tânărul a fugit, dar a fost prins repede de poliţişti şi încătuşat.

Fata în vârstă de 17 ani locuia împreună cu iubitul ei, cu doi ani mai mare, cu chirie, în oraşul Sântana. Recent, ea plecase de acasă, dar s-a întors de dragul băieţelului lor. Joi, însă, după o discuţie mai aprinsă care ar fi pornit de la o criză de gelozie a tânărului, s-a ajuns la crimă.

Martor: "S-au certat şi apoi în casă nu ştiu ce s-a întâmplat se zice că a înjunghiat-o. A fost despărţită de el, că tot o bătea."

Martor: "Am stat aici pe iarbă, am râs, nu a zis fata nimic, nu am am auzit să se certe... Când am auzit am ieşit. Deja părinţii eu strigau."

Oamenii au sunat imediat după ajutor - şi la poliţie şi la ambulanţă.

Rudă: "Acum m-a sunat sora mea din Germania şi mi-a zis că a omorât-o pe nepoata mea şi mi-a zis să văd dacă e adevărat sau nu."

Tânăra nu a mai putut fi salvată însă, deşi a fost resuscitata mai bine de o oră.

Madalina Peri, medic SMURD: "O victimă găsită în stop cardio respirator, cu manevre de resuscitare cu echipajul SAJ, cu plăgi înjunghiate, cu leziuni incompatibile cu viaţa cu tegumente palide."

Între timp, agresorul a încercat să-şi piardă urma.

Sorin Iercosan, procuror: "Suspectul este identificat. A fugit de la locul faptei, dar a fost găsit în localitate. Urmează să facem cercetările, să stabilim toate împrejurările în care a avut loc conflictul."

Tânărul a fost reţinut şi riscă până la 20 de ani de închisoare pentru omor.