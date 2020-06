Tâlhar prins de un polițist care a fugit după el în pijamale. Dialogul dintre cei doi a fost halucinant

Bogdan Chirițoiu, un polițist din Târgu-Jiu, și-a început concediul trezit din somn de țipetele vecinei sale, care tocmai fusese atacată de un tâlhar. „Ce haine... ce încălțăminte, așa am fugit după el, în pijama”, povestește polițistul.

Culmea, când l-a prins pe hoț, acesta l-a amenințat... cu Poliția.

Bogdan Chirițoiu este ajutor de șef la Postul de Poliție Ciuperceni și luni era prima zi de concediu.

Era acasă, în Târgu-Jiu, când a auzit țipetele unei femei.

„Imediat am sărit din pat și m-am uitat pe geam, numai să văd cum un individ trăgea de geanta unei femei, pe care, în cele din urmă, a reușit să o smulgă. Am ieșit repede din casă… ce haine… ce încălțăminte, așa am fugit după el, în pijama. L-am prins destul de repede”, povestește Bogdan.

Dialogul cu tâlharul a fost monumental, scrie Poliția Română pe pagina sa de Facebook:

„Tâlharul: Sun la poliție!

Bogdan: Păi…. sunt polițist!

Tâlharul: De ce?”.

”Cu așa replică completăm și noi: De meserie!”, a completat instituția.

”Bogdan, ești confirmarea zicalei: „Omul potrivit la locul potrivit”! Să ai concediu fain tare și cum spunem noi…fără evenimente!”, i-a transmis Poliția Română.

Polițistul erou este absolvent al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”, din Câmpina, promoția 2012 și a lucrat mai întâi la IPJ Caraș Severin, până în 2016, când s-a transferat la IPJ Gorj, ca ajutor de șef de post în cadrul Postului de Poliție Ciuperceni.

Polițiștii din Gorj i-au înapoiat poșeta femeii de 40 de ani, care s-a dovedit a fi vecina polițistului.