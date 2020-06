Reacția Cristinei Bălan după ce a fost criticată: "Vom face totul să stoarcem beneficii pentru copiii cu dizabilități"

Cântăreața Cristina Bălan a scris, pe pagina de Facebook, că nu intenționează să dea în judecată autoritățile în urma incidentului produs, joi, într-un parc din Sectorul 4 al Capitalei.

Câștigătoarea emisiunii Vocea României a scris, ca răspuns la un comentariu, că nu vrea să dea în judecată pe nimeni, pentru că nu are energia și timpul pentru așa ceva, dar că în schimb vrea "dreptate și omenie".

"Nu vreau să dau în judecată, nu am energia şi timpul pentru aşa ceva. Vreau dreptate şi omenie. Vreau să se înţeleagă ceva din asta şi să nu se mai întâmple lucruri de genul. Vreau schimbare de mentalitate în ceea ce priveşte interacţiunea dintre organele legii şi cetăţeni. Lucrurile pot fi rezolvate şi fără tribunale, judecăţi, pierdere de resurse de tot felul. Sunt adepta negocierilor, nu a luptelor. Cât timp exista urmări pozitive, e tot ce mă interesează", a scris Cristina Bălan, ca răspuns la un comentariu la postarea în care anunța că primarul sectorului 4, Daniel Băluță, i-a trimis un mesaj.

Cristina Bălan a scris, vineri, că a primit un mesaj de la primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, după ce a fost bruscată de doi polițiști locali, în timp ce se afla într-un parc cu cei doi copii ai săi, cu sindrom Down.

De asemenea, artista a scris că săptămâna viitoare se va întâlni cu primarul Băluță, în interesul copiilor cu dizabilități.

"Politicienii vor face politica. Oamenii vor face Oameni. Noi vom face totul să stoarcem toate beneficiile posibile pentru copiii cu dizabilităţi. E momentul oportun să mai schimbăm nişte nedreptăţi. Săptămâna viitoare avem întâlnire cu domnul Băluţa, în interesul acestor copii', a scris Cristina Bălan, după ce un internaut a întrebat-o dacă este sigură că mesajul primarului Băluță nu este doar "gargara politică și campanie de imagine pe spatele tragediei voastre".

În replică la comentariul Cristinei Bălan, Toader Andrei a scris: "Bine că recunoşti că tragi foloase de pe urma acestui circ!".

Cum se apără Cristina Bălan de criticile apărute în online

Cristina Bălan a încercat să răspundă criticilor apărute în online, explicând din nou cum s-au petrecut lucrurile, joi, atunci când doi polițiști locali i-au cerut să se legitimeze pentru că cei doi copii ai ei s-au urcat pe un tobogan, deși era interzis.

"Am lăsat sa alerge intr-un parc destul de gol. Nu stiam, pur si simplu, ca locurile de joaca sunt inchise. Nu am tv, nu citesc presa. Nu am timp, nu de alta. Va invit sa constatati in orice zi, daca doriti. Eu intelesesem ca a incetat ordonanta militara, am vazut parcuri pline cu copii samd. Copiii au fugit spre tobogane, unul s-a razgandit si a ramas la bazinul de apa care imprejmuieste locul de joaca, in timp ce unul fugea spre tobogane. Copilul de la bazin se intinsese pe margine, spre apa, si am simtit ca e in pericol mai mare decat cel care fugise peste podul de la intrare la locul de joaca. Am ales sa ma duc spre el si sa-l iau de acolo, apoi a trebuit sa intru in zona interzisa. Tineam copilul de mana, dar unul era sus deja si se distra. Acum, ca mama, va intreb: ati fi tinut copilul de mana cat timp geamanul lui se juca dupa pofta inimii? Nu, nu dorea sa coboare de acolo, ii placea sa se plimbe printr-un tunel, la ultimul nivel. Nu puteam urca acolo si sa las celalalt copil singur. Sau sa urc si cu el si sa cobor cu amandoi, fortat? Va imaginati un pic scena? Asa ca l-am lasat si pe al doilea sa urce, in ideea ca in cateva minute vor obosi (veneam dupa kinetoterapie, fara somn de amiaza) si-i voi ademeni cu desene, cantecele. E greu de inteles cand nu doresti sa intelegi", a scris Cristina Bălan.



Joi, Cristina Bălan a fost apostrofată și luată de braț de doi polițiști locali, dar și de paznicul unui parc, după ce copiii ei, care suferă de sindromul Down, au vrut să se dea pe tobogan, spațiul respectiv fiind însă închis.

Atât Cristina, cât și soțul acesteia, Daniel Bălan, au postat înregistrarea incidentului pe paginile de socializare.