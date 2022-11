Taiwanul anunţă decesul unui panda gigant oferit de China în 2008

Ursul panda a fost oferit Taiwanului de către China, în timpul unei perioade în care relaţiile diplomatice dintre cele două țări se îmbunătăţiseră.

Grădina zoologică a precizat că Tuan Tuan, un mascul în vârstă de 18 ani, a murit sâmbătă. Boala de care suferea ursul s-a agravat cu puțin timp înainte să moară.

"Echipa noastră medicală a confirmat că inima lui Tuan Tuan a încetat să mai bată la ora 05:48 GMT", a afirmat instituţia într-un scurt comunicat.

Ursul panda a fost anesteziat pentru o scanare CT sâmbătă, iar echipa medicală a decis „să-l lase pe Tuan Tuan să doarmă", imaginile arătând că starea lui era "ireversibilă", au afirmat oficiali ai grădinii zoologice.

„Ar fi fost extrem de dureros şi de riscant pentru Tuan Tuan să fie reanimat după anestezie", a spus Eric Tsao, un purtător de cuvânt citat de AFP și Agerpres.

Chinese veterinary experts make a rare visit to Taiwan to help treat Tuan Tuan, a giant panda at Taipei Zoo diagnosed with a brain tumour ???? pic.twitter.com/xTdxXsXPTA