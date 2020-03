Sute de suspecţi de coronavirus, supravegheaţi de la distanță prin holtere. Cum funcționează

Sute de persoane din București, aflate în izolare sau carantină, sunt supravegheate de doctori de la distanță.

Oamenii sunt monitorizați cu dispozitive medicale care le măsoară temperatura, pulsul și respirația, iar specialiștii primesc informațiile în timp real. Dacă apar semne de îmbolnăvire, este trimisă ambulanța la casa supecților, care sunt testați. În acest mod, în care nimeni nu este expus riscului, au fost identificați cinci bolnavi de coronavirus. Doi dintre ei sunt deja vindecați.

În acest moment, autoritățile dispun de 300 de dispozitive numite holtere. Le sunt montate unor oameni din București, cărora le-a fost impusă izolarea ori carantina. Au fost montate însă și la cerere, după evaluarea fiecărui caz în parte.

Florin Petrescu, izolat la domiciliu, este unul dintre ei. Este monitorizat de două zile și mai are încă cinci.

Florin Petrescu: „E foarte bine. Îl am lipit aici. Medicii văd tot ce se întâmplă. Mă sună o dată la două zile.”

Odată dispozitivul montat, cei mai importanți parametri de sănătate ajung instantaneu pe monitoare, la Ministerul Sănătății și Centrul Caraiman al Sectorului 1. Cadrele medicale, care le urmăresc 24 de ore din 24, văd în timp real ce face cel care îl poartă, inclusiv dacă stă, dacă se mișcă sau dacă face sport în casă.

Asta s-a întâmplat până acum în cinci cazuri. Și toate au fost ulterior confirmate cu Covid-19. Ultimul caz, un bărbat de 45 de ani, inițial asimptomatic.

Livia Gomez, director general Complexul Multifuncțional Caraiman: „Am văzut că are temperatura aproape 40, saturația de oxigen coborâse sub 90. Am sunat și am trimis ambulanța și a fost confirmat pozitiv.”

O măsură extrem de sigură, având în vedere că pacienții infectați nu au căutat ajutor în spitale și nu au infectat astfel, alte persoane. Medicii erau deja avertizați că pot avea de-a face cu un posibil contact pozitiv și și-au luat toate măsurile de protecție.

Dar chiar și așa, aparatele se montează doar cu acordul persoanei care urmează să fie monitorizată, chiar dacă vorbim de cei aflați în izolare sau carantină. Se semnează un acord confidențial între părți.

Pe lângă holterele acum în folosință, oficialii ar urma să primească în perioada imediat următoare 3000 de dispozitive. Insuficiente însă, dacă stăm să ne gândim că în acest moment, în carantină, sunt peste 7000 de persoane, iar alte 124.000 sunt izolate la domiciliu.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!