Marcel Vela, luat la întrebări de românii blocați în vama Nădlac. Ce le-a promis ministrul

Situația românilor blocați la ieșirea din România, la punctul de trecere Nădlac 1, urmează să fie rezolvată pe cale diplomatică, a anunţat ministrul de interne, Marcel Vela, după o vizită la frontieră.

Sute de persoane aşteptau, duminică, prin benzinării şi parcări să li se permită tranzitarea Ungariei.

Țara vecină permite circulația către vestul Europei între orele 22.00 și 01.00, pe un culoar special, și doar către Austria și Germania.

Aceasta este a 2-a vizită pe care ministrul Marcel Vela o face la Nădlac în ultima săptămână.

Dialog între ministrul Vela și români din vama Nădlac :

- "Noi ce facem avem toate documentele ...

- Păi la 9 se deschide vamă ....dar noi stăm de vineri în vamă ne întorc

- Cine va întoarce

- Poliţia austriacă, avem certificat de lucru, avem contracte de chirie, plătim deja de o lună, stăm de trei zile fără apă vă rugăm

- Fecare dintre noi avem contracte de munca nu mergem doar aşa, ne pierdem locurile de munca, avem copii acasă şi avem nevoie pentru un trai mai bun, fiecare vrem să trecem cu acte în regulă

- Eu am venit aici să văd ce probleme aveţi şi să văd de ce nu va lăsa să treceţi în Austria, am reţinut ce mi-aţi spus. Am să-l sun pe ministru de externe să vorbească cu ambasada de la Viena să vedem care este cauza".

Oamenii susțin că au toate actele necesare

Sute de persoane aşteptau, duminică, în punctul de trecere a frontierei Nădlac 1. Autoritățile de la Budapesta au impus un protocol care prevede că tranzitul se poate face în urma unui control medical la frontieră, persoana nu are suspiciune de infecţie cu virusul COVID-19 și poate justifica scopul deplasării. Punctul de frontieră Nădlac 1 este deschis în acest scop între orele 22.00 și 01.00, ora României, iar cei aflaţi în tranzit au obligația să părăsească teritoriul Ungariei până la ora 06.00.

Șofer: "Suntem sute de oameni care nu avem o toaletă, toaletele sunt închise, nu ne lasă nici în punctul de frontieră

Mininstrul Vela: O să vorbesc cu comandantul să deschidă toate toaletele

Șofer: "Uitaţi şi ce mizerie, este plin de gunoaie".

Șofer: "Suntem de vineri aici şi din diferite motive ne întorc spun că nu ne lasă Germani,a dar avem confirmare prin mail că nu avem interdicţie de a intra pe teritoriul ţărilor europene. Noi vrem să ajungem în Olanda, avem casa de plătit, chirii, contracte de munca tot tot "

Șofer: "Noi încercam să trecem, care o să treacă trage lozul norocos, ceilalţi o să mai aştepte, am ajuns rău, avem contracte de muncă şi suntem în regulă cu tot"

Șofer: "Aşteptam să trecem în Ungaria, vrem să mergem în Germania, şefii ne aşteaptă, avem locuri de munca să vedem ce ne spun la vama, domnii de aici".

Marcel Vela spune că nu doar deciziile autorităţilor sunt importante în lupta cu noul virus, ci şi comportamentul fiecăruia.

Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne: "Depinde şi de responsabilitatea ce,lor care vin în săptămâna paştelui acasă, depinde şi de un cetăţean care aţi văzut a venit cu avionul din Spania şi n-a spus că este pozitiv. Virusul nu alege, este peste tot şi riscul de a avea necazuri de a pierde pe cei dragi, aceste riscuri le avem cu toţii."

Marcel Vela a vorbit şi despre următoarea ordonanţa militară şi a dat asigurări că vor fi luate măsuri pentru relansarea economiei.

Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne: "În noua ordonanţă, ar trebui să reglăm unele lucruri cu privire la posibilitatea de a ieşi din aceste restricţii navigatorii, ar trebui să intre în aceeaşi categorie de excepţie ca şi şoferii de camioane. În acelaşi timp, trebuie să oferim posibilitatea muncitorilor agrigoli de pe granița cu Bulgaria să poată avea aceleaşi posibilităţi şi excepţii ca şi lucrătorii de pe zona graniţei de vest, unde şi cetăţenii maghiari şi români pot trece dintr-o parte în alta".

În ultimele 24 de or, la frontiera cu Ungaria s-au prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pe ambele sensuri aproximativ 8.800 de persoane şi 6.400 de mijloace de transport .