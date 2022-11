Sute de copii, tineri și vârstnici veniți din toată țara au alergat la Crosul Unirii de la Alba Iulia

La competiție s-au adunat iubitori ai sportului de toate vârstele, unii chiar de peste 90 de ani și au încheiat cu toții cursa de 2,7 km, devenită un simbol al cetății Marii Uniri.

Printre participanți s-a numărat și Vasile, care jumătate din viață a alergat și la 69 de ani spune că se simte ca în tinerețe. În decursul anilor a participat la sute de competiții și are la activ peste 100.000 de km.

Vasile Hârjoc, alergător: „În fiecare an, în jur de 3000-3500 de km. Deci pot să spun că am înconjurat Pământul de la Ecuator de 3-4 ori. Anul acesta am alergat în fiecare județ câte un semimaraton. Mă simt excelent. Nu iau medicamente”.

Viorica i-a făcut concurență, fiindcă la cei 92 de ani nu ratează nicio competiție. Femeia este medic de profesie şi s-a îndrăgostit de atletism în urmă cu peste 30 de ani.

Viorica Negreanu: „Voiam să zic 29, dar trebuie să zic 92 și trei săptămâini, dar sunt veșnic tânără”.

Marian Tănăsie: „Participant la Crosul Unirii sunt de 20 de ani. Numai în costum popular. 70 de ani și alerg de 30 de ani. Sportul înseamnă sănătate în primul rând”.

Un domn în vârstă de 54 de ani a venit de la Deva împreună cu fiica lui și, înainte să se dea startul și-au făcut încălzirea.

Tiberiu Timar: „Sportul nu l-am ales eu, l-a ales fiica mea. Datorită ei m-am apucat eu de alergat, ca să o încurajez”.

Patricia Timar: „Antrenamentul este foarte bun pentru a nu face crampe în timpul cursei”.

La start s-au aliniat și pompieri, care au alergat îmbrăcați în echipamentul special folosit la intervenții.

Î: Ce greutate are costumul?

Plutonier adjunct Mihai Avram, ISU Alba: „Undeva la 7 kilograme dacă mai punem și casca, mănușile, bocancii și bluza și pantalonii de nomex”.

Cu toții mărturisesc că au descoperit secretul unei vieți sănătoase și nu trece nicio zi fără să facă mișcare.

Mihnea Costache, student: „M-am încris pentru că îmi place sportul în general, îmi place alergatul”.





Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba: „Cred că lucrul acesta trebuie să îl facem an de an și zi de zi pentru sănătatea noastră”.

Crosul Unirii se ține în cetatea Marii Uniri de 53 de ani, în week-endul din apropierea Zilei Naționale a României, și adună la start iubitori ai atletismului din toată țara.

Gabriel Pleșa, primar Alba Iulia: „Sper din suflet ca această tradiție să meargă în continuare”.

La final participanții au fost felicitați și premiați.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 27-11-2022 08:41