Surse: CCR a decis că legea prin care s-a instituit starea de alertă este constituțională

Curtea Constituţională a României a decis marţi că Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care a fost instituită în anul 2020 starea de alertă, este constituţională.

Judecătorii constituţionali au luat în discuţie cinci sesizări referitoare la acest act normativ, transmite Agerpres, care citează surse judiciare.

A fost admisă doar o excepţie de neconstituţionalitate la articolul 72, alineatul 2, care nu are însă impact asupra actului normativ în ansamblu.

Art. 72 prevede: "(1) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu reglementările de drept comun aplicabile în materie, în măsura în care acestea din urmă nu contravin prevederilor prezentei legi. (2) Pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea şi combaterea unei pandemii COVID-19, dispoziţiile art.2 lit. f) şi m), art.4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) şi (6), art.20 lit. c) şi d), art.21 lit. c), art.22 lit. c), art.23 lit. c), art.24 lit. c) şi art.42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile".

Referitor la subiect, co-preşedintele AUR George Simion a declarat că este neconstituţională instituirea stării de alertă în baza Legii 55/2020. El şi-a exprimat convingerea că şi judecătorii CCR vor constata acelaşi lucru, deoarece situaţia sanitară nu ar mai impune această măsură.

„Credem că starea de alertă bazată pe Legea 55 este neconstituţională. Măsurile de relaxare aşa-spuse, din ultima perioadă, vin şi în urma acestui proces la CCR. S-au comis multe abuzuri, încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale românilor. Această stare de alertă nu a ajuns niciodată să fie votată în Parlamentul României şi fără control parlamentar nu a existat procedura de confirmare a stării de urgenţă. De aceea, mâine, la CCR, se va face dreptate”, a spus George Simion.

Proteste împotriva Legii 55/2020

Câteva zeci de persoane au protestat, pe 20 mai, la Palatul Parlamentului, unde îşi are sediul şi Curtea Constituţională, împotriva Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Participanţii la protest au afişat bannere cu mesaje precum "CCR - Judecă drept o lege strâmbă", "Salvaţi Constituţia", "Jos legea terorii", "CCR - Nu te spăla pe mâini cu sângele nostru".