Surorile Kardashian invită la masă unul dintre fani. Ce condiție au pus vedetele tv

Kim Kardashian a anunțat că unul dintre cei care vor dona bani în campania All-In-Challenge va lua masa cu ea și surorile ei, scrie Sky News.

Momentul va avea loc după ridicarea măsurilor de carantină, în timpul filmărilor la noul sezon al reality show-ului ”Keeping Up with the Kardashians”.

Vedeta tv a spus într-un clip postat pe twitter că a făcut acest gest ”pentru ca oamenii să rămână hrăniți și sănătoși în această perioadă”.

Thanks to @giseleofficial I’m joining the #AllinChallenge to help keep people fed and healthy during this time.

Join me me and my sisters for lunch while we film the new season of Keeping Up with the Kardashians. Go to https://t.co/EQsgxkzT8Y to donate whatever you can. pic.twitter.com/0K6DTYPWem