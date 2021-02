Suma uriașă găsită de un ieșean în fanta bancomatului. Ce a făcut cu banii

Peste 5.000 de euro au fost găsiţi într-un bancomat din centrul Iași-ului, în plină zi. Banii, dar şi cardul, au fost uitate de o femeie grăbită, în ATM, după ce a încercat să facă o depunere, dar tranzacția i-a fost anulată.

Poliţiştii insistă ca oamenii să fie foarte atenţi atunci când fac orice fel de operaţiuni bancare.

Un apel la 112 anunţa că peste 5.000 de euro au fost găsiţi la un bancomat din zona centrală a Iaşiului. Cel care a găsit banii şi cardul a alertat poliţia, dar şi pe angajaţii băncii.

Radu Agachi, ieşeanul care a găsit banii: "La bancomat, 5150 de euro fâșic, blocat în fantă, cardul uitat în bancomat. Era pe numele unei femei. Am luat banii şi am intrat înăuntru, la bancă, să văd ai cui sunt, cum poate să îi recupereze, să îi returneze. Am intrat înăuntru, am rugat fetele să numere banii şi am anunţat Poliţia. Nu erau ai mei. Nu erau banii mei, erau ai cuiva."

În urma verificărilor făcute, poliţiştii au descifrat misterul banilor uitaţi în ATM. O femeie a încercat să depună la bancomat o sumă mai mare de bani față de cea acceptată de aparat. Transferul a fost respins, iar tranzacţia anulată. Dar femeia nu a mai aşteptat confirmarea transferului şi a plecat de lângă ATM, fără să îşi dea seama că operaţiunea bancară nu a fost finalizată.

Bărbatul care a găsit banii a fost felicitat în final de oamenii legii.

Anca VIjiac, purt. de cuv. IPJ Iași: "Un exemplu de urmat pentru membrii comunităţii. Cu această ocazie, i-a fost înmânată, de către Secţia 3 Poliţie o scrisoare de mulţumire pentru implicarea civică în situaţia dată."

Oricum, bancomatele sunt supravegheate video nonstop, special pentru a descuraja tentativele de furt.