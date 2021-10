Succesul neașteptat al unui medic sudanez revenit în România. Cum își convinge pacienții că este necesar să se vaccineze

StirilePROTV

Un medic din Sudan, care a profesat două decenii în România, a revenit în țară pentru a da o mână de ajutor în lupta cu pandemia.

A transformat un fost CAP din județul Dolj în centru medical și a făcut tot posibilul pentru a-și convinge pacienții să se vaccineze. A avut un succes neașteptat.

Hisham Tageldin a fost impresionat de efortul medicilor de la noi și a decis să revină la doi ani după ce a plecat în țara natală. Are un cabinet medical în comună Bulzeşti din Dolj şi tot aici a pus bazele unui centru de permanență pentru oamenii din localitate. Vin însă pacienți și din județele Vâlcea şi Olt.

„Țineam legătura cu colegii de aici și am văzut că în România și pacienții noștri trec prin momente foarte grele și am venit să dau și eu o mâna de ajutor în comună, oriunde e nevoie”, a spus medicul.

„Ne-a convins de când a venit că trebuie să ne vaccinăm”, a transmis un pacient.

„În primă fază nu am crezut în această epidemie. Ulterior când am văzut că se accentuează atâtea cazuri de boli, de morți, pe la Craiova morgă plină, spitalul plin, am luat această hotărâre”, a spus un alt pacient.

Numărul celor care vin pentru vaccin s-a dublat în ultimele săptămâni. Însă medicul sudanez vrea să covinga și mai mulți oameni să accepte serul.

„Am încercat să vorbesc cu majoritatea prin copiii lor, prin unul, altul să am număr mare, ce rol are vaccinul…noi am reușit să tragem cel mai mare număr de vaccin. Ne deplasăm la cazurile la care nu se poate deplasa și o să avem succes, eu sunt convins să ajungem la un proces de pacienți să acoperim teritoriul zonei peste 90 la sută”, a mai explicat medicul.

Medicul sudanez este foarte apreciat de pacienții săi. În comună Bulzești nu este cineva care să nu-i fi trecut măcar o dată pragul.