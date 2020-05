Studenții, daţi afară din cămine pe timpul verii. ”Au avut 30 de minute la dispoziție”

Studenții cazați în cămine au motive de supărare. Din cauza pandemiei, tinerii nu vor mai putea să rămână în campusuri peste vară, așa cum făceau în alti ani.

În București, de exemplu, la cea mai mare universitate, Politehnică, peste 14 mii de studenți își vor preda camerele treptat. Mulți au un loc de muncă, însă nu mai au unde să stea.

Studenții au plecat cu frigidere și mașini de spălat

Studenții au început deja să scoață din camere frigiderele, mașinile de spălat, mesele și scaunele aduse de acasă:

Reporter: ”Pleci aacsă?!”

Student: ”Da! Din păcate, am fost forțați într un inerval foarte scurt să ne și decazăm. Nu ne ajută faptul că trebuie să stăm acasă pe țoață perioada facultății, dar n-avem ce să facem.”

Unii au plecat cu trolerele după ei, în timp ce părinții au venit în ajutor ca să le care piesele de mobilier.

Student: ”Noi am aflat primii la facultate (n.r. în Politehnică) că o să se închidă totul, imediat după Medicină, și a doua zi am plecat acasă cu foarte multe haine. Credeam că o să ne întoarcem, dar se pare că ne-am întors să luăm totul!”

Tatăl studentului: ”Astăzi au fost programați la decazare.”

Reporter: ”Ai fi vrut să rămâi pe vară?”

Student: ”Aș fi vrut, dar m-am adaptat situației”.

Reporter: ”Lucrai aici, în București?”

Student: ”Da. Am renunțat, dar lucrez în provincie.”

În acest cămin din Regie, de exemplu, erau cazați 250 de studenți. Eliberarea camerelor se face cu programare, pe zile, nu mai mult de 30 de studenți în același timp. Ei trebuie să plece acasă până la jumătatea lunii iunie.

Singurii exceptați sunt studenții care au probleme sociale, cei cu burse ERASMUS și cei implicați în activități de cercetare.

30 de minute pentru a goli camera

Și la Cluj, lucrurile stau la fel. ”Ce facem acum?! Habar n-am!”, spune un student în timp ce se chinuie să bage un frigider în mașină.

Student: ”Uite, mi-am luat și eu bagjele, după cum se vede, ăsta e numai începtutul. Mi-am luat lucrurile, am dus gunoiul, am predat cheia și am plecat”.

Laura Irimieș, purtător de cuvânt UBB: ”Au la dispoziție 30 de minute pentru a-și goli camerele, după care o jumătate de oră facem dezinfecția.”

Studenți străini, salvați de criza sanitară

În schimb, la Arad, acești tineri din Bangladesh, Tunisia și Republica Moldova nu au mai putut să se întoarcă acasă din cauza crizei sanitare.

Student: ”Aici, este mai în siguranță decât la mine în țară.”

Student: ”Din cauza stării de urgență nu a mai fost transport către Republica Moldova.”

Ramona Lile, rector Univ. din Arad: ”Acum, avem în jur de 40 de studenți. Am putea primi 500 de studenți ca să fie câte unul în cameră.”

Pe perioada verii, toate camerele vor fi dezinfectate și se vor face circuite speciale pentru intrarea și ieșirea din cămine