Streinu-Cercel, despre planul legat de vârstnici: "O dezinformare generală". Ce conținea de fapt documentul

Managerul Institutului ”Matei Balş”, Adrian Streinu-Cercel, a venit cu noi explicații în urma scandalului care a dus la demiterea sa de la conducerea Comisiei speciale anti-covid.

Streinu-Cercel a fost demis după ce a propus carantinarea persoanelor de peste 65 de ani şi a făcut propuneri în sfera economică, catalogate de premierul Ludovic Orban drept ”periculoase”.

Managerul Institutului ”Matei Balş” a precizat, joi seară, că planul pe care el l-a creat, în luna februarie, a fost folosit ”într-un context total aiurea”, fiind o dezinformare generală. El a precizat, din nou, că nu a folosit nicăieri în document cuvântul ”carantinare”, în legătură cu vârstnicii, dar a vrut protejarea acestora în faţa bolii.



”Eu am eleborat un document în luna februarie, care a ajuns la presă şi care a fost folosit într-un context total aiurea. Aţi văzut ce conţine documentul? Conţine o stratificare pe grupe de risc, realizată după OMS şi extinsă pentru populaţia României, după populaţia activă. Sunt informaţii clare cu privire la COVID 19, cum putem să limită această epidemie în timp. În februarie, dacă se urmăreau toţi paşii respectivi, aveam undeva la 10 săptămâni de lucru intens cu izolare la domiciliu, cu toate măsurile, astfel încât să limităm la maximum contaminarea oamenilor”, a declarat, joi seară, la Digi 24, Adrian Streinu-Cercel, potrivit News.ro.

Acesta a explicat că ceea ce trebuie făcut într-o pandemie este să previi îmbolnăvirile.

”Ceea ce face noi, inclusiv în momentul de faţă, este ca oamenii să nu se îmbolnăvască. Într-o pandemie, nu poşi să stai la primire în spital şi să aştepţi să vină pacienţii. Într-o pandemie trebuie să prentîmpini, iar asta se face cu un program foarte bine pus la punct. Aia era propunerea şi unele au fost preluate. În acel document nu apare niciun cuvânt de tip carantină, absolut niciunul”, a mai spus Streinu-Cercel.

Acesta a precizat că toată discuţia legată de planul care i-a aparţinut a fost ”o dezinformare generală”.

”De ce s-a întâmplat asta nu ştiu şi nici nu mă interesează. Pe mine mă interesează ca românii să nu se îmbolnăvească. Oamenii au fost speriaţi de cine a transmis acest mesaj în media, dar nu de dr Streinu Cercel. În document nu apare sub nicio formă cuvântul carantină. Cu astfel de cuvinte nu avem voi să ne jucăm”, a mai precizat profesorul Streinu-Cercel.

Întrebat cum ar trebui formulat ceea ce a susţinut în document în legătură cu vârstnicii, Streinu-Cercel a precizat: ”Eu am spus foarte clar: când într-o familie există trei generaţii – copii, adulţi şi vârstnici şi persoanele de vârsta adultă se duc la serviciu pot aduce virusul acasă. Principala grupă la risc este reprezentată de persoanele de peste 65 de ani. Când îţi faci un plan de intervenţie într-o epidemie, iei în calcul grupele de vârstă? Luăm în calcul. Atunci cum pot să-i ajut pe aceşti oameni să nu se îmbolnăvească. Te duci şi spui familiei: ai unde să relochezi bunicii şi părinţii? Mulţi au. Ideea este ca persoana în vârstă să fie protejată. Ai posibilitatea să te duci la ţară? Sunt mulţi care se pot muta la ţară. Nu vi se pare logic? Şi, dacă nu are unde să-l ducă, atunci intervine componenta socială şi orice primărie are o componentă socială cu care trebuie să intervină. Asta, dacă vrem să protejăm populaţia în vârstă. Dacă nu ne păsă de bunicii noştri, putem să lăsăm lucrurile la liber şi ce se alege se alege, dar eu nu sunt de părerea asta”.

Adrian Streinu-Cercel a fost demis din funcţia de preşedinte al Comisiei speciale anti-covid, după ce a propus carantinarea persoanelor de peste 65 de ani şi a făcut propuneri în sfera economică, catalogate de premierul Ludovic Orban drept ”periculoase”.