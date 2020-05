Statul la coadă, noul „sport național” în România. Aglomerația s-a mutat în stradă, în fața magazinelor

Cum vremea de duminică a permis, statul la coadă a devenit un sport de moment practicat pe scară largă în România.

Altfel spus, aglomerația de altădată din mall-uri s-a mutat direct în stradă în fața magazinelor și evident în piață unde este dificil să păstrezi ordinea în condițiile în care sunt destui cei care și dacă poartă masca, o poartă degeaba.

Unele magazine le impun clienților adulți ori copii să se protejeze. Iar alții poartă deja mască și în aer liber, mai ales acolo unde este aglomerație.

De voie, de nevoie, oamenii s-au așezat din nou la rând să-și înnoiască garderoba. Însă, înainte de a intrA în magazin, li se dă un set de reguli stricte - de exemplu, pot intra doar dacă au masca pe față, iar în interior se intră în număr limitat.

Client magazin: ”Mi se pare stupid să nu ai cel puțin o mască în buzunar, ca să te protejezi pe ține și pe ceilalți''.

Clientă magazin: ”Pericolul nu a trecut și trebuie să fim în continuare mult mai precauți”.

Dar nu toți înțeleg asta așa că li se reamintește constant ce au de făcut.

Specialiștii ne spun că masca are efect zero, atât pentru dumneavoastră cât și pentru cei din jur, dacă o purtați sub nas, ori sub gură. Ori dacă o manevrăm fără să ne dezinfectăm înainte.

La piață, unde aglomerația a fost iar cuvântul de ordine, unii știu exact de ce nu respectă regulile. Mai grav, este că printre ei sunt și comercianții, cei care servesc, poate, zeci de clienți pe zi.

Client piață: "Am și măscuță, dar m-am sufocat cu ea și am s-o port. Este în buzunar”.

De mâine purtarea măștii de protecție în magazine, instituții, mijloace de transport, dar și în gări ori aeroporturi devine obligatorie, iar cei care nu respectă această regulă riscă amenzi de până la 2.500 de lei.