Starea răniților atacați cu stativul de perfuzii la Săpoca. Neregulile descoperite în spital

Numărul morţilor în urma atacului sălbatic de la Săpoca a ajuns la 5 după ce una dintre pacientele transferate în Capitală s-a stins duminică noaptea.

Ceilalţi răniţi sunt monitorizaţi în continuare, însă în cazul unora dintre ei prognosticul rămâne rezervat.

Ministerul Sănătăţii a transmis marţi că două victime dintre cele aduse în unităţi medicale din Bucureşti, se află în stare gravă.

Bărbatul transferat la Spitalul "Sfântul Pantelimon" şi care a fost operat este în stare gravă, intubat în comă profundă. Femeia internată în această unitate medicală este "fără probleme", sub supraveghere.

Totodată, una dintre pacientele transportate la Spital Universitar, care a fost şi ea operată, este în stare gravă, intubată, ventilată mecanic şi instabilă hemodinamic şi are "prognostic prost". Cealaltă pacientă este "mai bine" şi va fi transferată din ATI în Secţia neurochirurgie.

Pacienţii de la Spital Bagdasar Arseni sunt în stare "staţionară", sub observaţie medicală.

Pacientul de la Spitalul Floreasca are "evoluţie favorabilă". Coma "s-a superficializat", iar miercuri va face un control la computerul tomograf pentru a se vedea şi intracerebral cum a evoluat leziunea. "Leziunile de masiv facial vor fi operate după un interval, după ce se îmbunătăţeşte starea", se arată în informarea Ministerului Sănătăţii.

Nereguli grave la spital

Raportul corpului de control al Ministerului Sănătăţii vorbeşte despre încălcări grave ale protocoalelor şi procedurilor medicale în cadrul spitalului de neuro-psihiatrie din judeţul Buzău.

În salonul în care a fost internat individul care a provocat masacrul erau 7 pacienţi în 6 paturi, deşi regulamentul interzice acest lucru, iar asistentele care au fost de serviciu nu pot demonstra că i-au administrat sedativul prescris de medic. Managerul de la Săpoca şi-a dat luni demisia.

Reprezentanții spitalului: Atacul ar fi durat mai puțin de 1 minut

Reprezentanții spitalului susţin că mai puţin de 1 minut i-a trebuit bărbatului pentru a provoca măcelul. Personalul medical nu ar fi avut timp să intervină.Dar ancheta făcută de corpul de control al ministerului Sănătăţii a scos la iveală un lung şir de erori umane şi încălcări ale normelor.

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii: „Daţi-mi voie să cred, sau cel puţin logica îmi spune, după ce am văzut şi locul faptei, că într-un minut nu se putea întâmpla asta. La 15 metri este biroul asistentei. La un moment dat, unul dintre saloane are o uşă batantă, am întrebat: 'nu aţi auzit când a intrat printre uşi cu stativul?' Mi-au spus că uşile sunt deschise. Dacă sunt deschise, nu s-a auzit când oamenii ăia au fost loviţi?"

Imaginile de pe camere vor fi analizate

Ancheta şi imaginile de pe camera de supraveghere vor lămuri filmul tragediei. Până acum se ştie că în noaptea de 16 august, bărbatul a fost transferat de la Spitalul judeţean la Săpoca cu sindrom de sevraj la etanol şi crize convulsive. A fost dus iniţial la somatopsihiatrie, sector cu supraveghere continuă. 14 ore mai târziu a fost mutat în salonul 206, dar în fişa medicală nu este consemnată starea lui. În noaptea de sâmbătă, un alt pacient, şi el aflat în sevraj, este internat în salonul 206, în pat cu bărbatul, lucru interzis de regulament. În plus, spune ministrul Sănătăţii, în secţie existau paturi libere.

În mai puţin de 2 ore, bărbatul se trasformă într-o fiară: cu un stativ de perfuzii începe să îi lovească pe cei 6 pacienţi din salonul său. Apoi merge în încăperea vecină, unde îi loveşte cu bestialiate şi pe cei 6 bolnavi internaţi acolo. Incidentele s-au petrecut la doar 15 metri de camera asistentelor, aflată în salonul cu supraveghere permanentă. Când asistentele au dat alarma, bărbatul a ieşit din salon, a străbătul holul şi a luat-o pe un culoar de legătură. Apoi a intrat într-un alt salon unde în cele din urmă a spart un geam şi reuşit să iasă din spital.

A fost momentul în care l-au văzut doi poliţişti aflaţi în zonă.

Ag. şef Marian Fetic: "A apărut portarul din gheretă, în urma să o persoană de sex masculin având în mână o ţeavă metalică, îmbrăcat în pijamale, am procedat la somare, după mai multe somațiii a lăsat ţeava jos. Este un om de statură înaltă, corpolent.''

Agent Iulian Mihai Mircea: "A opus rezistenţă, dar fiind ajutaţi şi de paznic l-am imobilizat şi l-am dus la camera de gardă.''

Dr. Viorica Mihălașcu, dir. Spitalul Săpoca: "Atacurile s-au derulat foarte rapid. În primul salon pacienţii nu au reacţionat. În cel de-al doilea salon, personalul a încercat să intervină, dar el a ieşit pe geam."

Un lung şir de erori au dus însă la acest deznodământ. Mai exact, stativul de perfuzii, nu ar fi trebuit să fie la îndemâna bolnavilor. În plus nu se ştie dacă într-adevăr pacientul fusese sedat, aşa cum indicase doctorul.

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii: "Este vorba de o proastă organizare a activităţii medicale. Dăm vina pe sistem, dar sistemul suntem noi.''

Iar pe lângă ancheta corpului de control, la spitalul din Săpoca fac cercetări şi cei de la Colegiul Medicilor.

Ion Japie, colegiul Medicilor Buzău: ''Anchetam corectitudinea tratamentului, modul de purtare şi de urmărire a bolnavilor, repartizarea lor, situaţia asta cu 2 în pat.''

Direcţia de Sănătate Publică l-a amendat pe medicul care a fost de gardă sâmbătă noapte cu 1.000 de lei pentru că i-a pus în acelaşi pat pe cei 2 bolnavi.

Ministrul Sănătăţii a vizitat marți un alt sediu al spitalului Săpoca, secţia exterioară de la Ojasca. Dealtfel un raport întocmit în urmă cu 2 ani de Centrul de Resurse Juridice arată neregulile grave descoperite acolo. Printre altele, pacienţii de acolo au spus că sunt legaţi, bătuţi şi nu li se dau haine groase iarna.

''La o discuţie cu 3 pacienţi, aceştia povestesc despre bătăile pe care le primesc de la supraveghetrori, infirmieri (...) cu mătura, cu ce nimeresc. Sunt împinşi, legaţi de pat. Întrebaţi dacă au spus cuiva că sunt bătuţi, pacienţii afirmă că nimeni nu ia nicio măsură, le este teamă de medici, pentru că îi leaga'', scrie în raport.

În tot acest timp, în spitalele din Capitală, medicii încearcă să-i salveze pe răniţi.