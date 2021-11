Spotify, Discord, Snapchat, Fitbit și multe alte aplicații s-au prăbușit din cauza unei întreruperi a Google Cloud

Utilizatorii mai multor aplicații importante, printre care Spotify, Snapchat, Discord, Fitbit și Nest, au înregistrat erori și probleme de acces pe scară largă, potrivit Downdetector, o aplicație de întreruperi prin care utilizatorii pot raporta dacă întâmpină probleme cu aplicații sau site-uri web, potrivit heraldscotland.com.

Marți, în jurul orei 17:30 (ora României), au început problemele cu mai multe aplicații.

În cazul Spotify, 52% dintre utilizatori au raportat probleme la utilizarea aplicației, 32% au raportat probleme cu site-ul web și 16% au raportat probleme în timpul streamingului audio.

Site-uri și servicii precum Spotify, Discord, Snapchat și Etsy și-au revenit cu greu după o întrerupere care a durat mai puțin de o oră.

Vinovat pentru întreruperi pare să fi fost Google Cloud, iar pagina de stare a serviciului arată în continuare că o problemă de rețea cauzează în prezent probleme care au dus la erorile 404 care au apărut pe paginile web afectate.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.