Spion dublu chinez, responsabil pentru deconspirarea a zeci de compatrioți care colaborau cu SUA. Războiul informațional

Cel puțin 12 agenți chinezi care fuseseră cooptați de CIA au fost uciși în ultimul deceniu, după ce identitatea lor a fost deconspirată de „cârtița” de la FBI. Iar informațiile sunt prezentate pe larg în cartea „SPYFAIL: Foreign Spies, Moles, Saboteurs and the Collapse of America's Counterintelligence”, - „Căderea spionului: spioni străini, cârtițe, sabotori și colapsul contraspionajului american” de James Bamford, scrie Business Insider.

Un presupus spion chinez din cadrul diviziei de contrainformații a FBI ar fi putut fi în mare parte responsabil de moartea compatrioților săi. Un spion ale cărui activități au rămas nedetectate timp de mai bine de două decenii, până la arestarea sa din 2020. Dosarul lui este însă secret, iar el este închis în prezent, în Hawaii.

China a început culegerea de informații la scară largă profitând de un incident.

La 1 aprilie 2001, un avion spion EP-3 al Marinei, operat de NSA-Agenția de Securitate Națională- și aflat în patrulare de-a lungul coastei chineze, a fost forțat să aterizeze de urgență pe insula Hainan. Agenții de informații chinezi au recuperat din avion toto hardware-ul și software-ul, toate echipamentele de spionaj, și multe documente electronice care s-au dovedit o mină de aur pentru interceptarea ulterioară a comunicațiilor americane, pentru că printre obiectele sustrase se aflau și o serie de chei criptografice pentru decodare.



Alexander Yuk Ching Ma și fratele său mai mare David ar fi responsabili pentru deconspirarea chinezilor care sprijineau guvernul american. Cei doi bărbați se aflau în SUA din perioada anilor 60 iar unul dintre ei a fost zeci de ani în slujba serviciilor de contrainformații. Așa a avut acces la listele spionilor chinezi care lucrau pentru SUA pe care s-au hotărât să le vândă guvernului chinez, pentru că fratele mai mic avea la acea vreme probleme financiare serioase, arată sursa citată.

Timp de trei zile, începând cu 24 martie 2001, Alex și David s-ar fi întâlnit în secret într-o cameră de hotel din Shanghai cu cel puțin cinci oficiali ai Ministerului Securității de Stat (MSS) din China și au transmis informații clasificate. Potrivit acuzațiilor guvernamentale, informațiile includ acoperirile folosite de ofițerii CIA și activitățile CIA în China; informații criptografice utilizate în comunicări și rapoarte CIA clasificate; informații privind identitățile ofițerilor CIA, precum și cele ale activelor umane CIA din China; utilizarea de către CIA a ambarcațiunilor operaționale și practicile tot ce ținea de comunicațiile securizate ale CIA - adică detaliile așa numitului sistem Covcom. Pentru asta, frații au primit apoi 50.000 de dolari cash.

Dată publicare: 18-01-2023 11:53