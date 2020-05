Specialiști: Frica de Covid-19 va determina tot mai mulți oameni să inventeze scuze pentru a nu merge la serviciu

Îmi iau concediu medical, inventez scuze că nu mă simt bine, orice scenariu este bun ca să nu mă întorc la serviciu.

Psihologii cred că aceste scuze vor fi enunțate angajatorilor, frecvent, în perioada care va urma. Motivul este frica de boală.

Dar chiar şi această simplă frică poate să creeze simptome de boală.

Gaspar Gyorgy, Psiholog: "Din cauza acestei frici de boală s-ar putea ca persoana să nu vrea să iasă din casă, să evite să meargă la serviciu, să ceară scutiri medicale pentru a se proteja".

Frica de boală, care nu mai pleacă, are nevoie de ajutor specializat. Se transformă ușor în anxietate și, posibil, în atac de panică. Dacă observați că vă este frică să mergeți la serviciu, să mergeți la cumpărături, vorbiți despr frică. Senzația descrește doar vorbind despre ea.

Gaspar Gyorgy: "Ce am observat eu în calitate de psihoterapeut este că în momentul în care ne cuprinde o frică, dacă nu avem pe cineva apropiat cu care să comunicăm această frică, se amplifică, se mărește acesta frică".

Relațiile au puterea de a liniști anxietatea. Și luați-vă ceva timp în fiecare zi, în care să respirați adânc. Și în care să vă gândiți că eventuele simptome asociate Covid-19, pot fi ușor simțite, fără să fie însă reale.

Gaspar Gyorgy: "Când vine vorba de ipohondrie, ceea ce au observat specialiștii este că, de cele mai multe ori, persoana își experimentează într-o manieră exagerată senzațiile - nu am o problemă serioasă, nu am Covid-19, dar pentru că am început să tușesc, pentru că am început să simt o căldură mă confrunct cu ceva foarte grav".

Sunt doar senzații ale anxietății. Care pot fi controlate dacă le conștientizați.