”În cursul zilei de 3 noiembrie 2026, în cadrul Operaţiunii JUPITER, a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară la sediul unei societăţi din jud. Bihor, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, complicitate la înşelăciune în formă continuată şi fals în declaraţii. De asemenea, s-a pus în executare un mandat de aducere pe numele unei persoane de sex feminin”, au anunţat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, scrie News.ro.

Percheziţia a fost efectuată în municipiul Oradea, la un imobil în care era ţinută evidenţa contabilă a peste 15 societăţi comerciale vizate de cercetări.

”În perioada ianuarie 2018- decembrie 2025, un număr de 15 persoane au indus în eroare reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor, prin aceea că au prezentat ca adevărată împrejurarea nereală că desfăşuraseră activităţi salarizate şi realizaseră veniturile corespunzătoare, în vederea creării aparenţei îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului”, mai arată procurorii.

Prin aceste demersuri, persoanele vizate de anchetă au obţinut şi încasat, în mod necuvenit, în perioada 2020 - 2026, suma totală de 1.914.204 lei.

”Cele 15 persoane au fost ajutate în acest demers de inculpată, care, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cunoscând că situaţia prezentată autorităţii nu corespundea realităţii şi folosindu-se de calităţile de asociat, administrator ori reprezentant în Spaţiul Privat Virtual deţinute în cadrul a 15 societăţi, a înlesnit şi a sprijinit, cu intenţie, inducerea în eroare a reprezentanţilor Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor de către cele 15 persoane, prin identificarea şi utilizarea societăţilor prin intermediul cărora au fost realizate angajări fictive, întocmirea ori facilitarea întocmirii documentelor necesare formalizării raporturilor de muncă, precum şi întocmirea şi transmiterea declaraţiilor fiscale aferente, creând astfel suportul documentar prin care persoanele în cauză au indus în eroare reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bihor”, au mai transmis procurorii.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat se ridică la suma de 1.914.204 lei, motiv pentru care, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi poprirea sumelor de bani deţinute de către inculpată.

Marţi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au dispus reţinerea femeii de 41 de ani, pentru 24 de ore. Ulterior, ea a fost plasată sub control judiciar.

Miercuri, poliţiştii au continuat activităţile de cercetare, faţă de alte 6 persoane, cu vârste între 28 şi 40 de ani, din Oradea şi din comunele Paleu, Gepiu şi Sântandrei, cercetate în aceeaşi cauză.

Totodată, pentru garantarea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 9 bunuri imobile, reprezentând apartamente, case şi terenuri, în valoare totală de 3.982.830 de lei.

În aceeaşi zi, în urma administrării probatoriului, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat de 40 de ani, din municipiul Oradea, cercetat în cauză.

De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a două bunuri imobile, reprezentând un apartament şi un teren, în valoare totală de 1.980.000 de lei, aparţinând femeii de 41 de ani.