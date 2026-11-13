Conform producătorului, sistemul este eficient şi împotriva dronelor cu care se confruntă România. În plus, costurile ar fi semnificativ reduse faţă de soluţiile deja aplicate, potrivit News.ro.

În noaptea de 25 aprilie, în timpul unui atac aerian masiv lansat de forţele ruse asupra infrastructurii portuare din Ucraina, fragmente dintr-o dronă încărcată cu explozibil se prăbuşeau peste anexa unei case dintr-un cartier din marginea Galaţiului. Pe 29 mai, o dronă rusească Geran 2 trecea graniţa româno-ucraineană şi se prăbuşea pe acoperişul unui bloc cu zece etaje din centrul aceluiaşi oraş. Dacă la primul incident nu au fost victime, în urma acestui atac două persoane, mamă şi fiu, au fost rănite.

În total, Ministerul Apărării a contorizat de la începutul anului şi până în prezent 39 de pătrunderi neautorizate, majoritatea pe calea anului. Doar în şase cazuri aparatele fără pilot au fost doborâte.

La începutul lunii martie, cu mult înaintea majorităţii incidentelor care au lovit toată zona estică a ţării, grupul Thales anunţa un nou concept, revoluţionar, în domeniul apărării.

Conceptul pe care îl anunţa este SkyDefender - un sistem integrat de apărare aeriană bazat pe inteligenţă artificială. Conform producătorului, poate oferi o replică zecilor de incidente de violare a spaţiului cu care se confruntă România.

SkyDefender a fost unul dintre principalele puncte de atracţie la Euronaval, cea mai mare expoziţie de apărare navală din lume. Desfăşurată la Paris în perioada 3-6 noiembrie, a reunit 715 expozanţi din 40 de ţări.

România a fost una dintre puţinele ţări europene cu deschidere la mare care nu au participat, doar Albania, Malta şi Muntenegru nemaifiind prezente.

News.ro a fost la Euronaval şi a discutat cu Eric Huber, vicepreşedintele Thales.

SkyDefender sau protecţie indiferent de tipul ameninţării

„Cupola protectoare” se bazează pe interacţiunea dintre echipamentele terestre, maritime şi aeriene.

„Totul porneşte de la o infrastructură software inteligentă, distribuită între diferitele nave şi forţele terestre. Se bazează pe comunicaţii inteligente pentru a putea funcţiona în reţele hibride. În ultimele decenii, marina militară era obişnuită cu conflictele asimetrice dar acum, în contextul conflictelor de intensitate ridicată, există ameninţări sau medii în care comunicaţiile pot fi bruiate, în care este important să se acţioneze discret, deoarece pot fi detectaţi de la mare distanţă”, a explicat Eric Huber, vicepreşedintele Thales.

„Aşadar, este util să poţi combina dinamic diferite tipuri de comunicaţii, folosind doar ceea ce este minimul necesar, la un moment dat. Folosim această infrastructură software flexibilă, scalabilă şi sigură din punct de vedere cibernetic, pentru a partaja în timp real toate datele colectate de diferitele niveluri. Sistem conectează, de obicei, tot ceea ce provine de la diferiţii senzori şi de la diferitele nave.

Poate fi vorba de sonare de pe nave, care pot fi transportate şi de vehicule fără pilot, aşa cum am început să facem acum, de câţiva ani. Combină informaţiile radar de pe fregate, dar şi de la sol. De asemenea, se poate baza, atunci când sunt disponibili, pe sateliţi, de obicei pentru rachete balistice, care pot fi foarte rapide”, a mai spus Huber.

Conform acestuia, sistemul de detectare are două componente. Pe de o parte, radarele, pe de altă parte, sateliţii care sesizează radiaţia infraroşie emisă de capul rachetei. Poate avertiza astfel din timp că se apropie ceva dintr-o direcţie, permiţând mai uşor localizarea.

„Combinăm toate aceste informaţii şi folosim algoritmi pentru a sugera răspunsul adecvat la fiecare ameninţare”, a mai explicat vicepreşedintele Thales.

Soluţii mai ieftine de interceptare a dronelor

În plus, pe lângă soluţiile de detectare, compania franceză a prezentat şi soluţii de interceptare pe care le-a catalogat ca fiind mult mai ieftine faţă de cele la care se apelează în prezent. Deşi nu a făcut o nominalizare concretă, trimiterea poate fi către varianta americană – rachetele Patriot.

„Thales oferă o gamă completă de dispozitive pentru neutralizarea ameninţărilor. Observăm astăzi că abordarea eficientă împotriva diferitelor tipuri de roiuri (de drone, n.r.) sau atacuri combinate este una stratificată, cu rachete de înaltă performanţă – care pot fi costisitoare”, a spus Huber.

„Rachete precum acestea”, a continuat el, arătând către trei variante expuse la salon, cele mai mari de dimensiunea unui om, „pot neutraliza toate tipurile de drone, chiar şi cele de ultimă generaţie, la un cost foarte competitiv, semnificativ mai mic decât costul de producţie al adversarului, dar şi tunuri de tip vechi cu diferite tipuri de proiectile, care sunt foarte eficiente la distanţe scurte”, a explicat vicepreşedintele Thales.

Întrebat de News.ro dacă poate oferi un interval de preţ şi dacă ar fi de ordinul zecilor de mii sau în jur de o sută de mii de euro, a răspuns „undeva între”, motivând că depinde de tipul de rachetă folosit.

Întrebat dacă SkyDefender este doar la stadiul de concept sau este este deja utilizat, a răspuns „ este deja utilizat de mai multe ţări din Europa, precum şi de pe alte continente”, evitând să dea exemple concrete.

Versatilitatea noului sistem SkyDefender

„Aş dori să adaug că acest sistem este modular. Aveţi modulul software, dar dispuneţi şi de toate tipurile de senzori. În funcţie de ceea ce aveţi în flota dumneavoastră, în funcţie de ceea ce aveţi în armată, putem conecta orice. Poate combina şi senzori proveniţi de la alţi producători”, a mai spus vicepreşedintele Thales.

Întrebat care sunt cele mai mari obstacole cu care se confruntă când implementează SkyDefender în alte ţări, dacă e vorba de integrarea senzorilor ori a dispozitivelor sau altceva, a răspuns că „este o ofertă modulară, aşa că fiecare o implementează pas cu pas, încercând mai întâi să conecteze tot ce are la dispoziţie şi apoi să completeze lacunele. Aşadar, fiecare punct de plecare este puţin diferit, iar noi am conceput această ofertă pentru a fi modulară, astfel încât să putem defini o traiectorie pentru fiecare ţară. Şi fiecare punct de plecare este foarte diferit”, a mai spus vicepreşedintele Thales.

Conform acestuia, sistemul este deja implementat de la începutul anului 2026.

„Deci, de atunci, mai multe forţe armate au adoptat deja această tehnologie”, a mai spus acesta.

Întrebat ce avantaj prezintă faţă de sistemele americane, de exemplu, a răspuns: „cred că astăzi interoperabilitatea este un punct forte. Abordarea modulară - nu trebuie să cumpăraţi totul de la o singură ţară, care apoi stabileşte standardele. Aşadar, cred că acestea ar fi cele mai mari diferenţe în acest stadiu”, a concluzionat vicepreşedintele Thales.

Ce este SkyDefender şi ce protecţie oferă

Conform datelor oferite de Thales, SkyDefender este un sistem integrat de apărare aeriană şi antirachetă, cu mai multe straturi şi domenii, care asigură protecţie completă împotriva tuturor tipurilor de ameninţări aeriene, pe uscat, pe mare şi în spaţiu.

Integrează o reţea de senzori şi dispozitive avansate cu un sistem versatil de comandă şi control. Datorită arhitecturii deschise şi modulare, este pe deplin compatibil cu sistemele existente de apărare aeriană.