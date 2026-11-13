Pe seria brută, Produsul Intern Brut (PIB) s-a diminuat cu 0,3%, în timp ce trimestrul al treilea a adus o creștere de 2,1% față de trimestrul precedent.

Datele INS arată că, în ciuda revenirii economiei în trimestrul III, bilanțul primelor nouă luni din 2026 rămâne negativ, atât pe seria brută, cât și pe cea ajustată sezonier.

Serie brută

Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut, în trimestrul III 2026, a înregistrat o creştere cu 0,1%.

În perioada 1.I-30.IX 2026, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2025, Produsul intern brut s-a diminuat cu -0,3%.

Datele vin în contextul în care bugetul pentru 2026 a fost fundamentat pe o creștere economică de 1%, estimare revizuită ulterior prin rectificarea bugetară de urgență, în timp ce în noiembrie este așteptată rectificarea bugetară propriu-zisă, care va trebui să țină cont de evoluția reală a economiei.

De reținut este că acestea sunt date-semnal, reprezentând estimări preliminare ale INS, care pot fi revizuite ulterior, pe măsură ce vor fi disponibile informații statistice suplimentare.

Revizuiri

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul III 2026 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul II 2026, publicată în comunicatul de presă nr. 257 din 9 octombrie 2026, astfel:

- rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 100,0%;

- rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, nu au fost revizuite (100,5%);

- rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, nu au fost revizuite (99,9%);

- rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, au fost revizuite de la 98,3% la 98,5%;

- rezultatele trimestrului I 2026, comparativ cu trimestrul IV 2025, au fost revizuite de la 99,9% la 99,7;

- rezultatele trimestrului II 2026, comparativ cu trimestrul I 2026, nu au fost revizuite (100,0%).