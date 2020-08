Situaţie halucinantă în Târgoviște. Cum s-a prezentat un bărbat care urma să susţină traseul pentru permisului auto

Situaţie halucinantă miercuri dimineaţă la Târgovişte. Un bărbat care urma să susţină proba practică pentru redobândirea permisului auto a fost prins la volan cu o alcoolemie record – peste 1 miligram per litru alcool pur în aerul expirat.

Cu seninătate, individul, de 40 de ani, care a mai avut permisul suspendat din cauza alcoolului, le-a spus agenţilor că a băut seara trecută fără limită şi că se credea capabil să conducă astăzi fără probleme.

Dis de dimineaţă, acest bărbat, fost şofer profesionist, s-a întâlnit cu instructorul auto cu maşina căruia urma să susţină examenul pentru a-şi redobândi permisul auto, pierdut tot din cauza alcoolului. Numai că tânărul chefuise bine cu o seară înainte.

Elev şcoală auto: „De băutura! Cât aţi băut? Am băut aseară, cât să ştiu eu că am băut? Mult? Da! V-a mai luat permisul o dată tot pentru băutură? De două ori! Vă place să beţi aşa mult? Da, şi care e problema?! Am băut câtă apă curge pe aici! Dacă mi l-a luat beat tot beat îl luăm înapoi!”

Nu mică i-a fost mirarea examinatorului când a constatat că elevul care abia se urcase la volan duhnea a băutura. Imediat l-a pus să tragă pe dreapta, apoi a sunat la 112 şi a cerut un echipaj de la Rutieră.

Valentin Băncilă, instructor: ”Cu masca pe faţă, de unde să îl simt eu că e beat?! Eu mască, el mască. Nu aveam de unde să îmi dau seama. Păstram distanța socială. Dacă știam că e băut, nu îl mai lăsăm să dea”.

Când au ajuns agenţii la faţa locului a constatat că bărbatul avea o alcoolemie uriaşă.

Adrian Silviu Alexandrescu, şef Serviciu Permise de conducere Dâmboviţa: ”S-a prezentat pentru susţinerea examenului sub influenţa băuturilor alcoolice. Deîndată am solicitat spirjinul colegilor de la Serviciul Poliţiei Rutiere, pentru efectuarea alcool testului, care a indicat 1,01 mg per litru. Candidatul a fost declarat respins”.

Cei care îşi aşteptau rândul să obţină şi ei permisul auto au rămas uluiţi când au aflat de păţania celui prins beat la volan.

Femeie: ”Doamne fereşte! Incosntient! El ce a crezut, că îi trec emoţiile? Să nu mai dea niciodată, niciodată să nu mai abia dreptul! Ăla e o bombă pe stradă”.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele bărbatului pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi l-au dus la spital pentru a-i preleva probe de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.